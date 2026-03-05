Moda e Comprensorio del Cuoio, Meini: “Serve unità tra le forze politiche per sostenere il settore”

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Politica, Santa Croce sull'Arno

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, Responsabile regionale Enti Locali Lega Toscana.

“Il rilancio e la tutela del sistema moda toscano, e in particolare del Comprensorio del Cuoio, dovrebbe essere un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche della regione”. È quanto afferma Elena Meini, che invita le istituzioni a lavorare insieme per sostenere un comparto considerato strategico per l’economia locale.

Secondo Meini si tratta di un settore storico e di eccellenza che, soprattutto in una fase complessa, necessita del sostegno coordinato di tutti i livelli istituzionali. “Non è il momento di cercare visibilità politica o di rivendicare meriti di parte – sottolinea – ma di avere una visione unitaria e fare squadra, mettendo a disposizione idee e progetti concreti per il futuro”.

L’esponente ricorda come già nella precedente legislatura fosse stato avviato un percorso di confronto condiviso tra istituzioni e rappresentanti del settore. “Si era riusciti a costruire un metodo di lavoro basato su tavoli di confronto, aggiornamenti costanti e posizioni comuni. Un approccio pragmatico che ha dimostrato di poter funzionare”.

Da qui l’invito a proseguire su quella strada, rafforzando il dialogo con le imprese del territorio. “Servono tavoli di confronto stabili e operativi, non iniziative episodiche – aggiunge – coinvolgendo il più possibile il sistema produttivo. Anche strumenti di lavoro condiviso, come momenti di brainstorming tra istituzioni e aziende, possono essere utili per individuare soluzioni”.

Meini conclude ribadendo la propria disponibilità a contribuire al lavoro comune: “Sono pronta a fare la mia parte e mi auguro che tutte le forze politiche dimostrino lo stesso spirito di collaborazione, nell’interesse dei lavoratori e delle tante aziende di qualità del Comprensorio del Cuoio”.

