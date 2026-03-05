Martinelli (La città delle Persone): “Piazzale degli Scali ha bisogno di interventi immediati”

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli dopo il sopralluogo della commissione urbanistica in Piazzale degli Scali.

Il capogruppo de La città delle Persone, Paolo Martinelli, interviene sulla situazione di Piazzale degli Scali dopo il sopralluogo della commissione urbanistica insieme all’assessora, ai tecnici comunali e a Pisamo.

“Ad agosto – spiega Martinelli – avevamo presentato un’interpellanza sollecitati dai residenti e ci era stato risposto che nel 2026 sarebbero arrivate le risorse in bilancio. A dicembre però non risultava nulla e il nostro ordine del giorno con impegni precisi è stato respinto. Solo ora siamo riusciti a effettuare un sopralluogo sul posto”.

Secondo il gruppo consiliare, quanto emerso confermerebbe le criticità segnalate dai cittadini: manto stradale deteriorato, segnaletica danneggiata, mancanza di attraversamenti pedonali sicuri, parcheggi irregolari, un giardino pubblico senza arredi e non accessibile, alberi tagliati e non sostituiti, oltre al problema del bocchettone idrico utilizzato dalle autobotti, che provocherebbe frequenti allagamenti davanti alle abitazioni.

“La priorità – prosegue Martinelli – è intervenire subito con le risorse ordinarie di Pisamo per ripristinare la segnaletica, sistemare i cartelli, realizzare un attraversamento pedonale, coprire le buche e definire chiaramente gli spazi pubblici e privati per contrastare la sosta selvaggia”.

Il capogruppo chiede inoltre chiarimenti sull’uso del bocchettone idrico e lo stanziamento, nella prossima variazione di bilancio, delle risorse necessarie per una riqualificazione complessiva dell’area, compreso il recupero del giardino pubblico con accessi inclusivi e l’attivazione di un confronto con le Ferrovie per l’installazione di pannelli antirumore lungo la linea ferroviaria.

“Ci auguriamo – conclude Martinelli – che l’amministrazione dia seguito agli impegni presi davanti ai cittadini e intervenga senza ulteriori rinvii”.





