La Primavera nerazzurra pronta a ripartire. Mister Innocenti confermato fino al 2027

PISA – Il Pisa Sporting Club Primavera ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova stagione, tornando a scegliere Casciana Terme come base per il ritiro precampionato. Un appuntamento ormai consolidato, favorito dalle eccellenti strutture sportive e dall’ospitalità dell’Hotel Livorno, quartier generale dei giovani nerazzurri in questi giorni di preparazione.

A guidare la formazione Primavera sarà ancora Matteo Innocenti, tecnico confermato sulla panchina fino al 30 giugno 2027. Una scelta all’insegna della continuità, che rientra in un più ampio progetto di crescita e stabilità all’interno dell’Academy nerazzurra. A testimoniare questo percorso, anche i rinnovi di Dante Lucarelli, responsabile del Settore Giovanile, e di Riccardo Rocca, responsabile tecnico: entrambi resteranno in carica fino al 2028.

La squadra si allena al Comunale “Picchi” di Casciana Terme, dove sta intensificando la preparazione in vista dell’esordio nel campionato di Primavera 2, fissato per il weekend del 13-14 settembre. Nei prossimi giorni la Lega renderà noti i gironi e il calendario ufficiale, ma l’entusiasmo è già palpabile: i nerazzurri sono pronti a ripartire, con ambizione e spirito di squadra.

