Pontedera: cerimonia in memoria delle vittime del Covid e inaugurazione del monumento

PONTEDERA – Martedì 18 marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, si è svolta a Pontedera una cerimonia istituzionale alla quale hanno partecipato l’assessore Alessandro Puccinelli e una rappresentanza della Polizia Locale. Durante l’evento, l’Amministrazione Comunale ha deposto una corona in piazza del Cordificio Billeri, dove lo scorso anno è stato inaugurato un monumento in onore delle vittime della pandemia.

La lapide del monumento ricorda la sofferenza delle famiglie, il coraggio degli operatori sanitari, l’impegno dei volontari e l’azione di tutta la comunità nel rialzarsi e ripartire. “Un monumento voluto in questa città – è stato sottolineato – per ricordare chi ci ha lasciato durante la pandemia e per ringraziare i volontari, i sanitari e tutti coloro che, nei due anni di emergenza, hanno dato risposte concrete in un momento difficile“.

