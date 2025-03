Written by admin• 4:54 pm• Attualità, Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 20 marzo alle 18, alla Biblioteca Comunale di Cascina, sarà presentato alla cittadinanza il progetto “Museo di Cascina inclusivo e diffuso”. Il progetto si prefigge di valorizzare e collegare digitalmente il patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio, rendendolo accessibile a tutti, a prescindere dalle loro proprie capacità fisiche o sensoriali.

Questo obiettivo ambizioso sarà raggiunto tramite l’ausilio della tecnologia, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Saranno installati totem e targhe informative, nei punti strategici della città, per migliorare ulteriormente l’accessibilità. Il progetto include anche attività di sensibilizzazione, come conferenze e momenti di formazione, rivolte in particolare ai giovani, per promuovere un atteggiamento inclusivo verso le persone con disabilità. Attraverso un “qr code”, dunque, il patrimonio culturale del territorio è ora a portata di un click e accessibile a tutti grazie alla collaborazione tra il Comune di Cascina e il Rotary Club Cascina e Monte Pisano, che ha finanziato l’iniziativa.

Il sindaco Michelangelo Betti ha voluto sottolineare l’importanza del progetto. «In questi anni abbiamo cercato di valorizzare il patrimonio culturale, anche per chi vive nel territorio. Storicamente Cascina è conosciuta per essere un territorio produttivo, ma abbiamo un patrimonio culturale notevole dar far conoscere. Con questo progetto mettiamo insieme storia e tecnologia, con strumenti che oggi sono in mano a chiunque. Negli ultimi 2-3 anni sono più che raddoppiati i pernottamenti turistici a Cascina e chi viene ha la possibilità di scoprire le bellezze storico-culturali del nostro territorio».

“Abbiamo un patrimonio importante sul nostro territorio ma che sconta il prezzo di essere spezzettato nelle 21 frazioni del nostro Comune – ha aggiunto l’assessora alla cultura Bice del Giudice –. Frazioni che raccolgono tesori incommensurabili. Il progetto consiste nell’apposizione in luoghi strategici di pannelli che recheranno un qr code, anche con caratteri Braille, in luoghi frequentati da turisti e cittadini. Una volta entrati attraverso quel codice tutti potranno rendersi conto di cosa si può trovare a Cascina, come le pievi e le piccole chiese lontane dal centro storico. Come istituzioni abbiamo il dovere di valorizzare e di rendere accessibili a tutti i cittadini, e ai visitatori, la storia del nostro territorio attraverso strumenti moderni e inclusivi. Questo progetto sarà implementato negli anni”.

Entusiasta e molto soddisfatto del progetto anche Fabio Bonomo, presidente del Rotary club Cascina e Monte pisano. “Vorrei sottolineare la sinergia completa che c’è stata tra l’associazionismo e le istituzioni in questi mesi di elaborazione del progetto. Abbiamo deciso di finanziarlo per fare un focus sul patrimonio storico e culturale del nostro territorio, in particolare sulle chiese e le pievi, e per avvicinare i giovani alla storia locale con le nuove tecnologie. Un modo di far conoscere il territorio che va incontro a un percorso inclusivo e accessibile a tutti”. I pannelli verranno posizionati nel centro storico e non solo, comprese le strutture ricettive del Comune.

Due parole anche da Claudio Loconsole, assessore all’innovazione tecnologica. “Ci tengo a sottolineare il lavoro sinergico tra gli assessorati e il Rotary, per un progetto che si sposa bene con quello comunale già ben avviato. C’è la possibilità di poter visitare virtualmente i siti culturali e storici del comune ma anche di avere informazioni per percorsi ciclabili attraverso Google Maps. Inoltre è stato fatto un restyling fotografico nel sito del Comune di Cascina, grazie al 3C Fotoclub e all’arcidiocesi di Pisa”.

Last modified: Marzo 18, 2025