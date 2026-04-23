Pontedera celebra gli 80 anni della Vespa: arte, eventi e raduni nel cuore della città

Written by Redazione• 11:11 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Entrano nel vivo a Pontedera le celebrazioni per gli 80 anni della Vespa, con un ricco calendario di eventi che animerà la città nei prossimi mesi. Ad aprire ufficialmente il programma è stata l’inaugurazione di “V80”, un’installazione di arte urbana diffusa lungo Corso Matteotti.

Ideata da Carlo Alberto Arzelà, l’opera trasforma il centro cittadino in un percorso di luce e memoria: sagome di Vespa in plexiglas, tra trasparenze e giochi di rifrazione, raccontano storia, emozioni e identità legate al celebre scooter simbolo del design italiano e della Piaggio.

Alla presentazione ha partecipato il sindaco Matteo Franconi, che ha sottolineato l’importanza delle iniziative in programma: «Un calendario che ci accompagnerà fino a novembre per celebrare uomini e donne che hanno reso grande la Vespa e guardare con entusiasmo alle sfide future». Presenti anche Federico Nocchi e Francesco Mori.

Le celebrazioni proseguono al Museo Piaggio con l’apertura della mostra “Buon Compleanno Vespa”, dedicata alla street art e al mito della due ruote, accompagnata da un brindisi aperto alla cittadinanza.

Venerdì 24 aprile l’attenzione si sposterà al Villaggio Piaggio, con l’inaugurazione del rinnovato ingresso e della mostra “La Piaggio a Pontedera”, un viaggio nella storia della fabbrica dalle origini a oggi. A seguire, spazio alla musica con il Secret Concert di Samuele Borsò e Veronica Cairo.

Il weekend sarà dominato dal raduno “80…voglia di Vespa”, con l’arrivo di appassionati da tutta Italia. In programma due tour tra le colline e i borghi del territorio, con tappe a Peccioli, Lari, Cascina e Vicopisano.

Gran finale sabato sera con il “Ves. Party 80Y”, una festa diffusa nel centro città tra concerti, dj set, cabaret e spettacoli, per celebrare un’icona che continua a unire generazioni all’insegna della passione e dello stile italiano.

Last modified: Aprile 23, 2026