Pontedera, al Palp la ribellione dell’arte: Banksy e i suoi “amici” in mostra fino al 9 novembre

Written by admin• 11:57 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Proseguirà fino al 9 novembre – con una pausa nella settimana di Ferragosto e riapertura martedì 19 agosto, dalle 17 alle 23 – la mostra “Banksy and Friends” ospitata al Palp – Palazzo Pretorio di Pontedera.

Settantasette opere raccontano l’arte come gesto di ribellione, in un percorso che attraversa linguaggi e visioni fuori dagli schemi. Accanto a Banksy e a una costellazione di autori internazionali capaci di descrivere il mondo con uno sguardo inedito, trovano spazio anche artisti legati al territorio e alla scena contemporanea italiana. Tra loro, la livornese Valentina Restivo, pittrice e disegnatrice, che abbiamo intervistato.

La sua visione dell’arte

«La mia arte si nutre di altre visioni, cinematografiche e letterarie. Disegnare o dipingere un volto mi permette di entrare nei mondi che altre persone – con immagini o parole – hanno fatto entrare in me, regalandomi un nuovo sguardo sul mondo. Corpi diversi, perché molteplici sono gli sguardi sulle cose e sulle persone».

Il legame con il territorio e cosa migliorare

«Vivo e lavoro a Livorno. Col tempo ho capito che la dimensione provinciale favorisce la mia attività: mi permette di dedicarmi al ritratto, alle sequenze cinematografiche, alla lettura e ai film, con la tranquillità e la solitudine necessarie al disegno e allo studio, mantenendo legami affettivi solidi e non invasivi. Gli enti culturali dovrebbero rivalutare spazi preziosi per l’esposizione, creando connessioni con realtà italiane e straniere. E mettere a disposizione, a costi accessibili, luoghi in cui un artista possa lavorare: un’esigenza concreta, vista la quantità di fondi inutilizzati».

Un augurio per il futuro

«Più bellezza, capace di aprire menti e cuori. Può sembrare melenso, ma oggi sento più che mai la necessità di opere che entrino davvero in contatto con le persone, spingendole a fermarsi e riflettere, lontano dalla velocità nauseante delle nostre vite. Personalmente spero di continuare a viaggiare con il mio lavoro, incontrare persone diverse e crescere grazie a questi scambi».

Last modified: Agosto 11, 2025