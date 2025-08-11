Montecastello in bianco: successo per la Cena sotto le Stelle

Written by admin• 11:44 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Piazza Malaspina, via Matteotti, via Trento e Trieste: ieri sera Montecastello si è trasformato in un unico, grande salotto all’aperto per la Cena in Bianco sotto le Stelle, appuntamento organizzato in occasione della notte di San Lorenzo. Quasi 400 persone si sono sedute ai tavoli disposti lungo l’intero asse della frazione collinare pontederese, regalando un colpo d’occhio spettacolare.

Giunta alla settima edizione, la manifestazione è stata resa possibile grazie all’impegno della Pro Loco Montecastello in Festa, della Parrocchia di Santa Lucia, del Gruppo Sportivo Montecastello e dell’associazione Madonna di via Piana, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Il paese è stato apparecchiato “in cerchio”, con tavoli e sedie decorati da luci, lanterne e candele. I partecipanti, vestiti di bianco, hanno condiviso il cibo portato da casa, godendo anche dell’animazione che ha vivacizzato la serata.

«Una serata davvero riuscita – ha commentato l’assessore comunale Mattia Belli – grazie ai volontari, vero cuore pulsante della comunità. Un ringraziamento particolare ad Anc, Misericordia Pontedera e, per l’organizzazione, a Monica Tempesti e Sara Fadda».

Last modified: Agosto 11, 2025