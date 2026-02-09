Pontedera accoglie la delegazione maltese delle bande musicali

Written by admin• 2:57 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Incontro istituzionale nella sala consiliare del Comune per salutare la delegazione maltese composta da 50 studenti, docenti tutor e dirigenti della Malta Band Clubs Association, guidata dal presidente Noel Camilleri. Gli studenti, da lunedì 9 a sabato 14 febbraio, partecipano a una settimana di formazione tra il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e l’Accademia Musicale di Pontedera.

La direzione artistica delle masterclass è affidata al maestro Giampaolo Lazzeri, coordinatore artistico di GĦaqda Każini tal-Banda e direttore della Banda Sinfonica Nazionale Maltese. Il percorso formativo, avviato a Malta nel 2022 e 2023 e proseguito a Livorno nel 2024, risponde alla mancanza sull’isola di conservatori statali che rilascino titoli di studio musicali.

A dare il benvenuto la vicesindaca Carla Cocilova e l’assessore alla cultura Francesco Mori, insieme al direttore dell’Accademia Luigi Nannetti, sottolineando il valore della collaborazione internazionale e del linguaggio universale della musica.

Le docenze coinvolgono strumentisti di fama: per il Conservatorio Mascagni Jonathan Faralli e Stefano Cresci, con i maestri Luciano De Luca, Diego Di Mario, Massimo Mazzoni; a Pontedera Alessio Bacci, Riccardo Crocilla, Stefano Conzatti, Donato De Sena, Manuele Catalano.

Gli studenti, molti dei quali giovanissimi, hanno ringraziato per l’opportunità formativa e sono stati elogiati per attenzione e partecipazione.

