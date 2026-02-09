Casa di Cura San Rossore punto di riferimento per la chirurgia sportiva: operato Davide Moretti

Written by admin• 4:17 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Pallacanestro Trieste e la Casa di Cura San Rossore comunicano che l’atleta Davide Moretti è stato sottoposto nella giornata di lunedì 9 febbraio ad un intervento chirurgico al tendine d’Achille sinistro.

L’operazione, eseguita a Pisa dal Niek van Dijk e dalla sua équipe, è perfettamente riuscita. Il giocatore inizierà da subito il percorso riabilitativo, seguito dallo staff medico, fisioterapico e atletico del club biancorosso, con l’obiettivo di un pieno recupero funzionale.

«Ringrazio la Pallacanestro Trieste per il supporto costante e tutto lo staff medico del club – ha dichiarato Moretti – così come la clinica San Rossore e il professor Van Dijk per la grande professionalità e la sicurezza trasmessa in un momento delicato. Ora guardo avanti con ambizione e non vedo l’ora di tornare in campo».

Soddisfazione anche da parte della struttura sanitaria. «La Casa di Cura San Rossore è oggi un riferimento nella medicina, chirurgia e riabilitazione dello sport – ha dichiarato il CEO Andrea Madonna –. La presenza di professionisti di livello internazionale come il professor Van Dijk conferma il ruolo della nostra clinica per atleti e club che cercano competenze di altissimo profilo».

