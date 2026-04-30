Written by Aprile 30, 2026 2:53 pm Pisa, Attualità

Fondazione Pisa, approvato il bilancio 2025: avanzo di 45,8 milioni e oltre 13 milioni destinati al territorio

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PISALa Deputazione della Fondazione Pisa, nella seduta del 29 aprile, ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, dopo il parere favorevole – anch’esso unanime – espresso dall’Assemblea dei Soci il giorno precedente.

Il bilancio si chiude con un avanzo complessivo di 45,8 milioni di euro, confermando la solidità economica dell’ente e la sua capacità di sostenere in modo concreto il territorio.

Nel corso dell’anno la Fondazione ha erogato contributi per un totale di 13,3 milioni di euro a sostegno dei tre settori di intervento istituzionale: Arte, Attività e Beni culturali; Volontariato, Filantropia e Beneficenza; Ricerca scientifica e tecnologica. Di queste risorse, 11,5 milioni provengono dalla disponibilità dell’esercizio e 1,8 milioni da fondi dedicati.

Complessivamente sono state sostenute 229 iniziative attraverso i consueti Avvisi di settore. Nel dettaglio, 5,7 milioni di euro sono stati destinati alle attività e ai beni culturali, finanziando 136 progetti; oltre 2 milioni di euro sono stati assegnati al settore del volontariato, filantropia e beneficenza, per un totale di 83 iniziative; più di 5 milioni di euro sono stati investiti nella ricerca scientifica e tecnologica, sostenendo 10 progetti.

«Esprimiamo soddisfazione per il bilancio consuntivo 2025. Fondazione Pisa conferma la capacità di mettere a disposizione risorse per far fronte in modo adeguato alle esigenze emergenti dal territorio di riferimento», ha dichiarato il presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso.

Last modified: Aprile 30, 2026
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