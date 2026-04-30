Sanità, Petrucci annuncia proposta di legge contro il lavoro precario

Written by Redazione• 2:58 pm• Pisa, Politica, Politica, Pontedera

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (FdI), vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

«La prossima settimana presenterò la mia proposta di legge contro il lavoro precario nella sanità pubblica, un’iniziativa su cui sto lavorando da tempo. Ritengo che sia il modo migliore per accogliere il monito del Presidente Mattarella, che oggi ha richiamato proprio la necessità di contrastare la precarietà».

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Diego Petrucci, al termine dell’incontro istituzionale che si è svolto a Pontedera alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro del Lavoro Marina Calderone.

«È stato un grande onore accogliere il Presidente Mattarella e il Ministro Calderone nello storico stabilimento Piaggio di Pontedera – prosegue Petrucci –. La Piaggio rappresenta un simbolo del genio italiano e toscano. Proprio in questi giorni la Vespa, il mezzo più iconico del marchio, ha festeggiato 80 anni. Oggi però il lavoro delle migliaia di operai che hanno reso grande questa azienda, e più in generale il nostro Paese, è spesso minacciato dalla precarietà».

Petrucci sottolinea quindi la necessità di un impegno concreto da parte delle istituzioni: «Sta a noi fare il possibile affinché ogni cittadino possa contare su benessere economico e dignità personale».

Il vicepresidente richiama anche le misure adottate a livello nazionale: «Il Governo Meloni ha approvato il nuovo Decreto Lavoro, che introduce strumenti per garantire un salario adeguato e incentivare la continuità contrattuale. Ritengo che anche a livello regionale, e quindi anche dai banchi dell’opposizione in Toscana, si possa intervenire per tutelare il lavoro. Lo abbiamo già fatto nella scorsa legislatura, ad esempio assicurando le assunzioni degli operatori socio-sanitari dalle graduatorie pubbliche e non tramite agenzie interinali. In questa direzione si inserisce la nuova proposta di legge che presenterò nei prossimi giorni».

In foto il vicepresidente Petrucci con alcuni operai della Piaggio.

Last modified: Aprile 30, 2026