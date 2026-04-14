Ponsacco, al teatro Odeon lo spettacolo “In quel posto nel mondo” tra emozioni e solidarietà

Written by Redazione• 4:11 pm• Ponsacco, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONSACCO – Uno spettacolo che unisce teatro, danza e musica per raccontare le emozioni e sostenere la ricerca. Sabato 18 aprile alle 21.30 il teatro Odeon ospita “In quel posto nel mondo”, scritto e diretto daFrancesco Perelli, realizzato in collaborazione con la scuola di danza Asd New Team Work e l’associazione Quattro Strade Aps.

L’opera nasce da un’idea suggestiva: immaginare le emozioni come protagoniste su un palcoscenico, chiamate a confrontarsi con chi le ha vissute. Un racconto che intreccia teatro amatoriale e diverse forme artistiche, dalla danza al canto, fino alla musica d’autore.

“Uno spettacolo che nasce con due obiettivi: regalare emozioni e contribuire alla ricerca contro il cancro”, spiega il giovane regista. Al centro della narrazione temi come la capacità di raccontarsi, lo stupore per le piccole cose e il valore della psicoterapia come strumento di supporto nei momenti difficili.

La scena si apre con una seduta tra il protagonista e la sua terapeuta, espediente narrativo che introduce il viaggio tra le emozioni. Sul palco, oltre allo stesso Perelli, i ragazzi dell’associazione Quattro Strade di Perignano, le ballerine della scuola New Team Work e Giovanna Morgantini, attrice e psicoterapeuta in pensione.

Lo spettacolo nasce da un progetto sviluppato dopo l’ultimo Palio della cittadina di Casciana Terme Lari e, dopo una prima rappresentazione, torna in scena a Ponsacco con finalità benefiche: il ricavato sarà infatti devoluto alla ricerca.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3290950592.

Last modified: Aprile 14, 2026