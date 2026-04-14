Torna il “Vintage Fest” alla Stazione Leopolda: due giorni tra mercato, musica e cultura retrò

Written by Redazione• 4:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un fine settimana all’insegna dello stile vintage e della cultura retrò. sabato 18 e domenica 19 aprile la Stazione Leopolda, in piazza Guerrazzi, ospita la 26ª edizione del Vintage Fest Pisa, evento dedicato agli appassionati di collezionismo, moda d’epoca e design.

Organizzata da Ganzo! Eventi Culturali, la manifestazione riunirà oltre 40 espositori provenienti da tutta Italia, con un’ampia offerta che spazia dall’abbigliamento vintage ai vinili, dagli accessori remake agli oggetti di design e alle stampe d’epoca. Un’occasione per acquistare capi originali e sostenibili, nel segno del riuso e dell’economia circolare.

Accanto al mercato, il festival propone un ricco programma di iniziative culturali e di intrattenimento. Nel piazzale esterno sarà allestita un’esposizione di auto e moto d’epoca, mentre all’interno sarà possibile visitare una mostra dedicata alle calcolatrici vintage, dagli anni ’80 a oggi, a cura di Fabio Frascati.

Spazio anche alla musica dal vivo, con concerti ed esibizioni durante entrambe le giornate. Sabato si esibiranno i B-Folks, Linfa Sonora e The Big Monkey Live Band con momenti di social dance, mentre domenica saranno protagonisti lo Stardust Swing Duo e I Segreti di Hansel.

Non mancheranno laboratori creativi e workshop aperti al pubblico, tra cui attività di cianotipia, acquerello e upcycling, insieme alla presenza di artisti e illustratori. Domenica sarà inoltre attiva un’area dedicata al grooming maschile con la barberia e sartoria Mascagni.

A completare l’esperienza, un’area food truck con proposte di street food e il Vintage Bar, che dalle 17 proporrà l’“Aperitivo Vintage” con drink e stuzzichini.

La manifestazione sarà aperta entrambe le giornate dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 4 euro, con una promozione per i primi 50 visitatori di ogni giorno, che riceveranno in omaggio una stampa pubblicitaria vintage.

Prevista anche una collaborazione con le Mura di Pisa: presentando il biglietto delle Mura si ottiene uno sconto sull’ingresso al festival e viceversa, fino al 26 aprile.

Last modified: Aprile 14, 2026