Fauglia, giovani talenti internazionali in scena con “L’Elisir d’amore” di Donizetti

Written by Redazione• 4:12 pm• Fauglia, Eventi/Spettacolo, Pisa

FAUGLIA – Entra nel vivo l’Opera Studio Fauglia 2026, progetto che trasforma il borgo in un laboratorio internazionale dedicato alla lirica. Il percorso si concluderà sabato 18 aprile al Teatro Comunale con la messa in scena de L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

Sono tredici i giovani cantanti selezionati per questa prima edizione, provenienti da Italia, Cina, Germania e Turchia. Dopo settimane di studio e prove, saranno proprio loro, vincitori della masterclass, a salire sul palco per interpretare uno dei titoli più amati del repertorio belcantistico.

Opera celebre per la sua leggerezza e profondità espressiva, “L’Elisir d’amore” porterà in scena personaggi iconici come Nemorino, protagonista della celebre aria “Una furtiva lagrima”, e Adina, in uno spettacolo che unisce comicità e lirismo, risultando accessibile anche a un pubblico non specialistico.

Il progetto si distingue per il suo carattere formativo e professionale: non solo un percorso didattico, ma una vera produzione operistica che consente ai partecipanti di confrontarsi direttamente con il palcoscenico.

La direzione musicale è affidata a GianPaolo Mazzoli, mentre la regia è curata da Maurizio Canovaro. La preparazione vocale è seguita dal soprano Maria Luigia Borsi.

L’Opera Studio si propone come un modello culturale innovativo, capace di unire formazione artistica, apertura internazionale e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di fare di Fauglia un punto di riferimento stabile per la lirica.

Appuntamento quindi a sabato 18 aprile per una serata che porterà in scena giovani talenti da tutto il mondo. Posti limitati.

Last modified: Aprile 14, 2026