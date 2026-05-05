Pomarance celebra il Pomarancio: emozione e cultura al Teatro De Lardarel

Written by Redazione• 8:29 am• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

POMARANCE- Grande partecipazione e interesse al convegno dedicato a Cristofano Roncalli, detto il Pomarancio, che si è svolto a Pomarance presso il Teatro De Lardarel. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato per il IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio, in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Risoluti” e l’Accademia dei Sepolti di Volterra.

Ad aprire l’incontro è stato Umberto Bavoni, Consolo dell’Accademia dei Sepolti, che ha evidenziato il valore culturale dell’appuntamento e l’importanza della riscoperta della figura dell’artista.

Protagonista della giornata la professoressa Ileana Chiappini Di Sorio, storica dell’arte e studiosa della pittura tra Cinquecento e Seicento, che ha guidato il pubblico in un percorso approfondito e coinvolgente alla scoperta dell’opera e della figura di Roncalli, anche attraverso il suo volume dedicato al pittore.

Particolarmente emozionante il momento conclusivo, con la consegna alla professoressa di una lettera simbolica, idealmente scritta dallo stesso Pomarancio, come segno di riconoscenza per il suo impegno nel mantenere viva la memoria dell’artista. Un gesto che ha colpito il pubblico per intensità e significato.

La professoressa ha inoltre ringraziato Silvano Montomoli, presidente del Comitato, per il lavoro svolto nell’organizzazione del convegno e per l’impegno nelle numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del Pomarancio.

A chiusura dell’evento sono state distribuite gratuitamente oltre 60 copie della ristampa del volume “Roncalli”, tutte autografate e con dedica personalizzata dell’autrice.

Un appuntamento, interamente finanziato con risorse private, che ha saputo unire divulgazione, emozione e identità territoriale, confermando il valore della cultura come strumento di memoria e condivisione, nel segno del motto: “parlare del Pomarancio per parlare di Pomarance”.

Last modified: Maggio 5, 2026