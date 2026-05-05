Incendio sul Faeta, vigile del fuoco perde casa: gara di solidarietà per Tommaso Nozzolini

Written by Redazione• 8:28 am• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme

PISA– Tommaso Nozzolini, vigile del fuoco, ha perso parte della propria abitazione nell’incendio che ha colpito il Monte Faeta tra il 30 aprile e il 1° maggio. Nei giorni precedenti era stato impegnato in prima linea proprio nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Per far fronte ai danni, che potrebbero superare i 100mila euro, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha già raccolto oltre seicento donazioni.

“Quando il vento ha cambiato direzione, spingendo le fiamme verso Asciano Pisano, più di tremila persone sono state evacuate d’urgenza. La casa di Tommaso, situata al limitare del bosco, non è stata risparmiata”, racconta il promotore dell’iniziativa, Sergio Bianchi.

“Da sempre Tommaso si dedica agli altri, sia come vigile del fuoco sia come volontario dell’antincendio boschivo. Ora – aggiunge – è lui ad aver bisogno di sostegno”.

I fondi raccolti serviranno per ripristinare le parti danneggiate dell’abitazione. Eventuali somme eccedenti saranno devolute all’associazione di volontariato antincendio boschivo di Asciano (SAVA).

La raccolta ha già raggiunto quota 28mila euro ed è accessibile online tramite la piattaforma GoFundMe.

Last modified: Maggio 5, 2026