Pisa punta sul riuso dei fondi sfitti: al via il progetto “Pisa is Much More – botteghe, idee e futuro”

Written by Redazione• 3:33 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nuove azioni per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare il tessuto urbano cittadino. Il Comune di Pisa ha avviato una nuova fase del progetto “Pisa is Much More – botteghe, idee e futuro”, iniziativa dedicata alla rigenerazione commerciale attraverso il riuso temporaneo di locali sfitti o inutilizzati.

È stata pubblicata la manifestazione d’interesse rivolta ai proprietari di fondi commerciali inattivi, che potranno mettere a disposizione i propri spazi tramite un comodato gratuito di tre mesi. L’obiettivo è favorire nuove attività e idee imprenditoriali, creando opportunità di rilancio per aree strategiche della città.

«La rivitalizzazione del tessuto commerciale – spiega l’assessore al commercio Paolo Pesciatini – passa attraverso un ecosistema accogliente e partecipato, che coinvolga istituzioni, operatori, proprietari e cittadini. È una sfida imprenditoriale, ma anche sociale e comunitaria».

Il progetto dispone di 70mila euro complessivi, tra fondi comunali e contributi regionali. Il Comune selezionerà i locali più idonei e si farà carico di interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e utenze per il periodo previsto, senza costi per i proprietari.

Le aree interessate comprendono il centro storico, la zona Stazione–San Martino, oltre a Marina di Pisa e Tirrenia.

Successivamente verrà aperta una seconda call pubblica per selezionare progetti imprenditoriali, artigianali, culturali e commerciali da ospitare temporaneamente negli spazi individuati.

I proprietari interessati potranno aderire entro le ore 12 dell’8 giugno 2026. Previsti inoltre incontri pubblici aperti a cittadini e categorie economiche per condividere strategie e obiettivi del progetto.

Last modified: Maggio 21, 2026