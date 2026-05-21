Freedom Flotilla, Federico Paganelli liberato: sollievo dell’Università di Pisa dopo ore di apprensione

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PISA – Si conclude con una notizia positiva la vicenda che ha coinvolto Federico Paganelli, studente del corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università di Pisa, presente a bordo della Freedom Flotilla diretta verso Gaza e fermata dalle autorità israeliane. Dopo le ore di forte preoccupazione e le richieste di intervento avanzate nelle ultime ore, è arrivato l’aggiornamento atteso.

«Apprendiamo adesso dalla famiglia che Federico Paganelli, insieme ad altri attivisti, è stato liberato ed è attualmente in volo verso Istanbul. Esprimiamo soddisfazione e sollievo in attesa del suo ritorno in Italia».

L’Università di Pisa aveva espresso nelle scorse ore profonda preoccupazione e piena solidarietà nei confronti dello studente, chiedendone l’immediato rilascio insieme a quello delle altre persone coinvolte. L’Ateneo aveva sottolineato come pace, dignità umana e rispetto del diritto internazionale rappresentino principi fondamentali, ribadendo la vicinanza a Federico e alla sua famiglia.

La notizia della liberazione chiude una fase di forte apprensione e riporta ora l’attenzione sul rientro in Italia dello studente pisano.

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Last modified: Maggio 21, 2026