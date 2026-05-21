Pisa ospita la Finalissima nazionale della ACSI Gazzetta Football League: oltre 110 squadre attese in città

Written by Redazione• 2:14 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Pisa si prepara ad accogliere, il 23 e 24 maggio, la fase finale nazionale della ACSI Gazzetta Football League Powered by Cisalfa Sport, il più grande campionato di calcio amatoriale d’Italia. L’evento, promosso da ACSI in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e con il sostegno di Cisalfa Sport, porterà in città oltre 110 squadre provenienti da tutta Italia, trasformando Pisa nel centro del calcio dilettantistico nazionale.

Dopo mesi di gare e oltre 12mila calciatori coinvolti in più di 90 campionati locali, la stagione 2025/2026 arriva al suo atto conclusivo con le finali nazionali delle categorie calcio a 5 maschile e femminile, calcio a 7 e calcio a 11.

Le sfide di venerdì 23 maggio si svolgeranno nei centri sportivi del territorio pisano per definire le squadre finaliste. Il giorno successivo, sabato 24 maggio, le migliori formazioni scenderanno in campo all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, dove saranno assegnati i titoli nazionali.

«Siamo molto felici che Pisa ospiti un evento capace di coinvolgere migliaia di persone e di portare in città atleti, famiglie e appassionati da tutta Italia – dichiara l’assessora allo sport Frida Scarpa –. Manifestazioni come questa valorizzano lo sport, ma hanno anche una ricaduta importante dal punto di vista turistico ed economico».

Accanto alla competizione sportiva, il programma proporrà anche una fan experience aperta al pubblico con attività di intrattenimento, musica, food truck e iniziative dedicate alle famiglie.

Spazio inoltre alla solidarietà con “Gol del Cuore”, partita benefica che vedrà in campo ex calciatori, creator e partecipanti della League. Il Team Cuore, guidato da Davide Moscardelli, sosterrà progetti per l’inclusione dei ragazzi con disabilità, mentre il Team Salute, capitanato da Alessio Cerci, promuoverà iniziative di sensibilizzazione su prevenzione e malattie rare.

Previste anche modifiche alla viabilità: domenica 24 maggio, dalle 7 alle 18, saranno attive limitazioni al traffico in via Rosmini, con divieti di sosta e transito in alcune aree limitrofe allo stadio.

Last modified: Maggio 21, 2026