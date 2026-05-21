Pisa celebra la Giornata della Legalità: iniziative e memoria nel ricordo della strage di Capaci

Written by Redazione• 2:12 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Pisa si prepara a celebrare la Giornata nazionale della Legalità nel ricordo del 34° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Le iniziative, promosse dall’assessorato alla Legalità del Comune di Pisa, si svolgeranno tra sabato 23 e mercoledì 27 maggio, coinvolgendo istituzioni, scuole e cittadini.

Il primo appuntamento è previsto sabato 23 maggio alle ore 9.30 in piazza Martiri della Libertà, con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza delle autorità cittadine.

Le celebrazioni proseguiranno mercoledì 27 maggio alle ore 10.30, sempre in piazza Martiri della Libertà, davanti all’Edicola della Legalità, inaugurata nel 2023 come spazio dedicato alla promozione dell’educazione civica. All’iniziativa parteciperanno rappresentanti delle scuole cittadine e sarà presente Massimo Caponnetto, figlio del magistrato Antonino Caponnetto, storico coordinatore del pool antimafia di Palermo dopo l’assassinio di Rocco Chinnici.

«Attraverso queste iniziative vogliamo continuare a promuovere la cultura della legalità e della memoria, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni», sottolinea l’assessora alla legalità Giovanna Bonanno, ricordando il valore della testimonianza e dell’impegno civile.

Nel pomeriggio, alle ore 17 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, andrà in scena il monologo “Amuninni. Storia di amore e mafia”, scritto e interpretato da Massimo Caponnetto e tratto dal libro C’è stato forse un tempo.

Lo spettacolo, a ingresso libero, racconta la storia personale e pubblica di Antonino Caponnetto, il rapporto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e i giorni successivi alla strage di Capaci, intrecciando memoria familiare e riflessione civile sui temi della giustizia, del coraggio e della lotta alla mafia.

Last modified: Maggio 21, 2026