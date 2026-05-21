Edilizia scolastica cittadina, il punto della Provincia di Pisa in vista del prossimo anno scolastico 2026/27

Written by Redazione• 3:55 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Con la fine dell’anno scolastico, la Provincia di Pisa al lavoro per la messa a punto degli spazi per l’anno scolastico 2026/2027 per l’edilizia scolastica cittadina pisana. “Nelle scorse settimane, come di consueto, si è riunito il Tavolo per l’edilizia scolastica cittadina per fare il punto sulle azioni in corso da parte della struttura tecnica provinciale e quelle da mettere in pratica in base alle esigenze e alle possibilità per l’avvio del prossimo anno scolastico”, ha affermato il Presidente Massimiliano Angori.

Al Tavolo hanno preso parte il Presidente Angori che ha aperto i lavori con una introduzione, la Consigliera alla Programmazione Scolastica Maria Antonietta Scognamiglio, il Dirigente della Provincia di Pisa all’Edilizia Scolastica ingegner Vincenzo Simeoni insieme agli Ingegneri della medesima UO, Valentina Vannucci e Roberto Cardini, la dottoressa Barbara Forcina dell’Ufficio UO Trasporti e Infrastrutture. Presenti, inoltre, i Dirigenti Scolastici dei vari istituti cittadini e le relative funzioni strumentali, e anche il Comune di Pisa con l’Assessore alle Politiche Scolastiche Riccardo Buscemi, oltre all’Università di Pisa.

“Tra le azioni in corso, da segnalare l’impegno della Provincia di Pisa relativamente alla messa a punto degli spazi didattici ed esterni del Complesso Marchesi, con incontri dedicati che hanno visto il confronto anche con il Comune di Pisa per quanto riguarda le questioni inerenti la sosta e la viabilità nella zona al fine di migliorare la vivibilità per tutta la comunità scolastica. Inoltre nelle ultime settimane sono state riqualificate le vie di esodo del liceo Buonarroti, ed è stato messo a punto un nuovo piano di emergenza maggiormente funzionale grazie al ripristino di alcune aree esterne alla scuola, per garantire una sempre maggiore sicurezza”, spiega Angori. “Accanto a questo l’ente provinciale sta continuando a seguire l’evolversi della questione relativamente all’assistenza specialistica e alla comunicazione per gli studenti e studentesse delle scuole superiori pisane, per cui la Provincia di Pisa, sebbene non sia sua competenza diretta, è intervenuta anche con risorse proprie (100.000 euro per il 2025, 700mila euro per l’anno scolastico in corso, ndr), e supportata da Upi Toscana. Adesso stiamo seguendo da vicino il nuovo iter che si basa su un protocollo che sarà stilato direttamente dalla Azienda Asl Nord Ovest, in quanto competente in materia sanitaria. Da segnalare, inoltre, che in generale la struttura tecnica provinciale spende ogni anno circa 1 milione di euro solo per le varie manutenzioni a tutti i plessi cittadini”, aggiunge il Presidente.

Di seguito un riassunto in punti dei principali interventi a cura della Provincia di Pisa sull’edilizia scolastica cittadina.

Situazione interventi scuole Pisa

LICEO CARDUCCI

Per l’anno scolastico in corso, il Liceo dispone, oltre alla sede principale di via San Zeno, di 10 aule presso il Seminario S. Caterina, compreso l’utilizzo della relativa palestra, in forza del contratto di locazione stipulato dalla Provincia nel 2023 e integrato negli anni successivi. La proprietà ha finalmente acquisito i titoli edilizi per la realizzazione della scala di emergenza e l’annesso ascensore, per la quale sono stati avviati i lavori preparatori per l’avvio del cantiere, con l’obiettivo di averla disponibile per il prossimo autunno anno scolastico. La realizzazione della scala aprirà la possibilità di mettere a disposizione del Liceo ulteriori aule al piano primo dello stesso edificio. Il Liceo, da questo anno scolastico, utilizza anche la seconda palestra interna all’istituto in precedenza assegnata al Liceo Russoli di Pisa al quale, in alternativa, è stata destinata una delle palestre di via Bovio, a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza finanziati con il PNRR. E’ stata eseguita la gara di appalto per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dei locali ex alloggio custode (ex sede ANPI) per la realizzazione di una biblioteca digitale/multimediale con annessa aula podcast, per un investimento di complessivi 500 mila euro. Pertanto, l’attuale biblioteca (riqualificata nel 2024), a seguito dei suddetti lavori, sarà trasferita nei nuovi locali, così da liberare uno spazio per la definitiva destinazione ad aula. Attualmente sono in corso alcuni interventi, preliminari ai lavori di ristrutturazione. Oltre i consueti lavori di ordinaria manutenzione, sono in corso interventi di manutenzione e/o sostituzione puntuale di infissi e serramenti, in attesa dell’intervento di completa sostituzione degli infissi nell’aula magna (progetto da completare).

IIS DA VINCI – FASCETTI

• Adeguamento della cabina elettrica (ITI da Vinci): lavori ultimati.

PNRR – Fabbricato principale ITI Da Vinci: Proseguono, a rilento rispetto ai tempi attesi, i lavori iniziati i primi del 2024 per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio (Investimento complessivo di circa 7,6 milioni di euro, di cui 150.000 di risorse della Provincia). Nel frattempo sono stati acquistati i nuovi corpi illuminanti (circa euro 77.000,00) da installare nell’ambito di detto appalto. I lavori del corpo centrale si confida che verranno conclusi entro il prossimo mese di giugno. D’intesa con l’Istituto è stata valutata l’opportunità di trasferire definitivamente i laboratori di meccanica e di chimica presso edifici del plesso scolastico già destinati a ad altri laboratori, in modo da disporre più locali destinati ad aule nel fabbricato principale. Tale operazione ha richiesto alcuni interventi di adeguamento, già gestiti direttamente dalla scuola con risorse messe a disposizione dalla Provincia, e altri dovranno essere realizzati, valutando di procedere in maniera analoga, in tutto o in parte, con la gestione diretta della scuola.

PNRR – ITI Da Vinci di Pisa – Edificio Hangar: Proseguono, anche in questo caso piuttosto a rilento rispetto ai tempi attesi, i lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica (Investimento complessivo di circa 1,175 milioni di euro, di cui circa 328.000 di risorse della Provincia). Si stima che i lavori vengano conclusi entro la prossima estate.

Altri interventi in corso/in programma presso IIS Da Vinci-Fascetti: Tubazione riscaldamento Fascetti: si prevede il rifacimento del tratto dalla centrale alla sotto-centrale dell’Istituto, compreso adeguamento della sotto-centrale, per una spesa stimata di euro 162.500,00.

Fascetti edificio principale – ripristino del cemento armato del piano seminterrato: si prevede di realizzare il secondo lotto dei lavori, a completamento degli interventi realizzati nel 2024, per una spesa stimata in circa 200.000,00 euro.

ITI Da Vinci – Interventi programmati (in corso di affidamento) di sostituzione e/o ripristino di porte interne in alluminio nelle aule della sede principale.

ITI Da Vinci – Interventi programmati (prossimo affidamento) di restauro conservativo di n. 4 ampie vetrate lignee negli ingressi interni e manutenzione di n. 2 porte più piccole nell’androne scale;

ITI Da Vinci – Intervento programmato “aula 58” ala Ovest – rifacimento dei pavimenti;

ITI Da Vinci – Intervento programmato per Edificio palestre (affidamento in corso) di manutenzione straordinaria della copertura del corpo centrale “B” con ripristino corticale del cornicione perimetrale in c.a. di copertura, rifacimento del manto impermeabilizzante di copertura con installazione di sistemi anti caduta/linea vita (spesa prevista di € 45.000);

Fascetti – Interventi programmati (prossimo affidamento) di restauro e verniciatura di n. 12 porte delle aule e installazione di nuova porta gruppo bagni;

ITI Da Vinci – Fascetti. Interventi da programmare – rifacimento delle pavimentazioni esterne sotto le pensiline ed installazione di dissuasori di sosta (Primo Lotto stecca Ocra e Grigia).

COMPLESSO MARCHESI (Liceo Buonarroti e Istituto Santoni)

Adeguamento delle vie di esodo nelle aree perimetrali del Liceo Buonarroti: lavori completati.

Riorganizzazione delle aeree esterne di pertinenza (regolamentazione della sosta, collocazione isola ecologica, separazione accesso carrabile e pedonale ingresso Buonarroti): Sono state definite, d’intesa con gli Istituti Buonarroti e Santoni, le linee progettuali per la riorganizzazione generale degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio. E’ stata data priorità alla riorganizzazione dell’accesso all’Istituto Buonarroti, per il quale è stato acquisito il relativo preventivo di spesa per l’affidamento dei lavori a ditta specializzata, da realizzare dopo la conclusione dell’anno scolastico. Contestualmente, è prevista la messa a punto del progetto per la realizzazione del parcheggio nell’area adiacente al campo sportivo, con accesso diretto da via Tobagi.

Nuove aule/laboratori: Si darà seguito allo sviluppo del progetto per la realizzazione di quattro nuove aule al piano terra, in direzione EST rispetto alle attuali aule ex biblioteca provinciale, e per la riqualificazione dei locali della ex falegnameria (con possibile destinazione per due laboratori), sulla scorta dello studio preliminare predisposto la fine dello scorso anno. Si prevede una spesa complessiva di circa 1 milione di euro (da finanziare). In vista del prossimo anno scolastico, si sta verificando la possibilità che l’Istituto Santoni sposti alcuni classi presso l’edificio Gambacorti di via Possenti in modo da liberare delle aule presso il Marchesi sia per l’utilizzo dello stesso Santoni che del Liceo Buonarroti.

Impianti elevatori: Si prevede il ripristino funzionale dell’ascensore esistente per raggiungere il primo piano del Liceo Buonarroti ed il piano secondo

(terrazza Santoni) per l’accesso alla palestra assegnata al Liceo Buonarroti. Sebbene sia stato ripristinato il montascale esistente al piano terra del Liceo Buonarroti, si prevede di verificare la fattibilità tecnica-economica per la realizzazione di una piattaforma elevatrice alternativa, maggiormente funzionale.

Intervento di manutenzione ed integrazione dei sistemi a rete anti-volatili

IIS SANTONI – SEZIONE DISTACCATA C. GAMBACORTI/ SUCC. IPSAR G. MATTEOTTI, VIA POSSENTI:

E’ stata recentemente eseguita la bonifica da eventuali ordigni inesplosi residuati bellici di una piccola area del resede scolastico per rifacimento tratto di impianto termico a servizio dell’ala dei laboratori, in attesa di estendere l’operazione anche al restante resede, possibilmente durante la prossima estate, in vista della piantumazione di nuove alberature, in sostituzione di quelle pericolanti da eliminare (SCIA ottobre 2024).

In corso la progettazione del nuovo ingresso lato sud, incluso tratto di muratura di recinzione e cancelli carrabile-pedonale, causa parziale danneggiamento degli attuali. Al momento installato cancello provvisorio per rendere l’ingresso accessibile ai mezzi (anche di soccorso o per la manutenzione).

Si prevede inoltre l’installazione di un nuovo generatore per riscaldamento ad aria presso la palestra (spesa prevista euro 62.500,00).

ISTITUTO ALBERGHIERO MATTEOTTI

Nuova palestra: Proseguono i lavori di realizzazione della nuova palestra che prevedono un investimento complessivo di circa 5,5 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni di risorse della Provincia. E’ stata completata la struttura in legno lamellare e le parti in acciaio. Nel frattempo, l’Istituto sta utilizzando la palestra presso gli impianti del centro sportivo universitario, grazie ad un contratto attivato da parte della Provincia insieme al servizio di trasporto.

Sostituzione caldaia: Durante la prossima estate si prevede la sostituzione della caldaia per una spesa complessiva di 112.500,00 euro.

Messa in sicurezza superfici vetrate finestre esistenti: in corso di affidamento la fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza certificate da applicare sulle vetrate esistenti;

Infissi: Intervento da programmare (in fasi/lotti di intervento): sostituzione sistematica degli infissi in legno vetusti e non più rispondenti agli standard qualitativi;

Piazzale: Intervento da programmare e progettare: messa in sicurezza del piazzale scolastico interno con rimozione delle alberature esistenti e piantumazione di nuove di essenza più idonea al contesto, oltre al rifacimento totale della pavimentazione e del sistema di regimazione delle acque meteoriche (importo stimato dell’intervento di € 160.000).

Galleria di collegamento tra edificio “vecchio” con la palazzina “uffici”: Intervento da programmare e progettare per la messa in sicurezza della galleria esistente in acciaio e vetro (importo stimato dell’intervento di € 150.000).

LICEO RUSSOLI

Palestra Via Bovio: da questo anno scolastico è stata assegnata una delle palestre di via Bovio, la prima sulla destra del corridoio d’ingresso che dispone, ad uso esclusivo, di due bagni (distinti per sesso) e di un grande locale spogliatoio, oltre di un bagno disabili.

Sostituzione caldaia: E’ stato definito il progetto per affidare i lavori entro l’estate, per una spesa stimata complessivamente in circa € 210.000,00.

Ascensore esterno edificio B: risultano in fase di affidamento i servizi tecnici finalizzati alla rielaborazione del progetto, da sottoporre nuovamente alla Soprintendenza, avendolo respinto in passato, a seguito della dichiarazione di non interesse culturale dell’edificio da parte della stessa.

Locale “forni” – In programmazione per corpo esterno appartenente al gruppo edificio “C”: intervento di riposizionamento di nuovi pannelli di rivestimento esterni in sostituzione agli attuali ammalorati.

COMPLESSO DI VIA BENEDETTO CROCE

PNRR – Palestre di Via Bovio – Riqualificazione e messa in sicurezza. (Investimento complessivo di circa 1,8 milioni di euro, di cui 135.000 euro di risorse della Provincia): I lavori si sono conclusi e collaudati definitivamente nel 2025. Tre delle quattro palestre sono utilizzate dagli Istituti Dini e Galilei_Pacinotti, mentre una è stata assegnata al Liceo Russoli.

La Provincia ha affidato anche altri lavori di manutenzione (copertura, e finiture interne), non previsti nel suddetto appalto, attualmente in fase di ultimazione.

Sicurezza antincendio: E’ in corso il progetto per la realizzazione di interventi di completamento, di natura edile e impiantistica, rispetto a quelli realizzati qualche anno fa, per l’adeguamento dei fabbricati interessati alle attuali attività presenti, ai fini dell’ottenimento del CPI del Liceo Dini. Durante la prossima estate, la scuola, in collaborazione e con il supporto degli uffici della Provincia, provvederà allo sgombero e riordino dei locali del sottotetto. L’incarico professionale conferito prevede l’opzione di estendere la progettazione al limitrofo IIS Galilei – Pacinotti.

Aree cortile esterno Galilei- Pacinotti: sono state concordate le linee di indirizzo del progetto di ri-organizzazione degli spazi ed allestimenti esterni con arredi, per favorire l’attività didattica inclusiva, di cui si prevede l’attuazione entro la prossima estate.

Facciata laterale edificio Liceo Dini: risultano in fase di affidamento i servizi tecnici finalizzati alla messa in sicurezza della gronda di copertura e della facciata.

Nelle foto gli interventi eseguiti dalla struttura tecnica provinciale nella parte esterna del Buonarroti

Last modified: Maggio 21, 2026