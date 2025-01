Politiche giovanili, parte il progetto “Giovani +”. Inaugurazione giovedì 23 ai Vecchi Macelli di uno spazio a loro dedicato

Written by admin• 6:47 pm• Attualità, Pisa, Sport

Assessore Frida Scarpa: “Le nuove generazioni sono il nostro presente”

PISA – Giovedì 16 gennaio, il Comune di Pisa ha presentato nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti il progetto “Giovani +”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale. Il programma prevede una serie di servizi pensati per valorizzare i talenti giovanili e facilitare l’accesso alle opportunità a livello locale, nazionale ed europeo. Tutti i giovani potranno accedere a questi servizi recandosi al nuovo Spazio “Giovani +”, che sarà inaugurato giovedì 23 gennaio alle ore 17.00 presso i Vecchi Macelli (casottino “F”, ingresso da Largo Spadoni).

Alla conferenza stampa erano presenti Frida Scarpa, assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa, Marco Cannata, dirigente della Direzione politiche giovanili del Comune di Pisa, Diego Teloni, cofondatore di GATE Real Estate Innovation (società incaricata della gestione del servizio), e Anna Vallini, presidente della Consulta dei giovani.

Frida Scarpa ha dichiarato: «“Giovani +” è un’importante opportunità per i giovani della nostra città, soprattutto in un momento in cui il loro percorso di crescita è centrale. Le nuove generazioni sono il nostro presente e, come amministrazione, vogliamo supportarli nel miglior modo possibile. Con questo progetto, il Comune di Pisa vuole diventare un punto di riferimento per i ragazzi, aiutandoli non solo nello sviluppo personale, ma anche nell’acquisizione di competenze per affrontare il mondo del lavoro, della formazione e dell’imprenditorialità. Grazie alla collaborazione con GATE Real Estate Innovation, offriamo una serie di servizi innovativi, che spaziano dall’orientamento e supporto per la valorizzazione dei talenti a percorsi formativi su temi attuali come intelligenza artificiale, sostenibilità e robotica educativa. Vogliamo che ogni giovane possa esplorare le proprie passioni e acquisire competenze pratiche e professionali. Lo spazio sarà un luogo fisico e simbolico dove i ragazzi potranno accedere a tutte le informazioni per progettare il loro futuro, sia a livello locale che internazionale. “Giovani +” risponde alle sfide della nostra società, dove l’accesso a informazioni e opportunità può fare la differenza. Inoltre, sarà il punto di riferimento per la nostra Consulta dei giovani. Siamo certi che questo progetto contribuirà a creare un ambiente in cui i giovani si sentano valorizzati, accompagnati e ispirati a costruire il loro futuro».

Diego Teloni ha spiegato: «In un’epoca di profondi cambiamenti e trasformazione digitale, la crescita e l’orientamento dei giovani è fondamentale. Per la fascia di età 8-17 anni, abbiamo messo a fuoco le materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Maths). Il programma prevede attività su temi civici come la preparazione ai colloqui di lavoro, la stesura del curriculum e le opportunità di studio e lavoro all’estero, nonché un percorso specifico per introdurre i ragazzi alla cultura imprenditoriale. La collaborazione con startup e imprese locali sarà cruciale per promuovere innovazione e nuove competenze. Abbiamo già avviato attività su temi sentiti dai giovani, come il passaggio dalle scuole superiori all’università, con grande partecipazione. Il progetto include anche uno sportello pomeridiano settimanale, disponibile su prenotazione, per rispondere alle esigenze dei ragazzi e fornire un punto di riferimento. A breve sarà online il sito web dedicato, attraverso il quale sarà possibile consultare tutte le attività e prenotarsi».

Tra i servizi offerti, ci sarà uno strumento online di self-assessment per le scuole secondarie della città, che fornirà un report individuale utile per la pianificazione personale e la valorizzazione dei talenti. Saranno organizzati laboratori sulla piattaforma digitale STEAM, con moduli pratici di 4 ore su temi come intelligenza artificiale, robotica educativa, sostenibilità e gaming. Ci saranno anche sessioni formative sulla cultura imprenditoriale, con eventi per stimolare l’innovazione e l’autoimprenditorialità. Inoltre, saranno offerti percorsi di orientamento, sessioni tematiche pomeridiane e attività informative su opportunità di studio, lavoro e finanziamenti a livello nazionale ed europeo.

Questo evento rappresenta un’opportunità per conoscere le iniziative che il Comune di Pisa sta mettendo in campo per promuovere l’inclusione e la valorizzazione giovanile, con l’intento di instaurare un dialogo costruttivo con tutti coloro che sono interessati.

