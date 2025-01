Written by admin• 6:22 am• Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, San Miniato

SAN MINIATO – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti dalle ore 20,50 in Via Ilaria Alpi nel Comune di San Miniato per incendio all’Atelier Magnani Sposa.

In supporto al Comando di Pisa anche una squadra proveniente da Empoli.

In totale sono otto gli automezzi antincendio che stanno operando per tenere sotto controllo l’incendio che poteva propagarsi al resto del capannone.

Last modified: Gennaio 17, 2025