“Approvato il Piano Rifiuti”: Fratelli d’Italia contraria all’ampliamento della discarica di Gello a Pontedera

Written by admin• 6:09 pm• Pisa, Politica, Politica, Pontedera

PONTEDERA – Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato ieri sera il nuovo piano rifiuti, nonostante l’opposizione ferma e gli emendamenti proposti dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci e Alessandro Capecchi, all’ampliamento della discarica di Pontedera.

“Si è conclusa ieri notte la due giorni in Consiglio regionale sul Piano dei rifiuti della Regione Toscana – afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci – e abbiamo appreso che Alia ha rinunciato alla realizzazione del rigassificatore a Pontedera ma non all’ampliamento della discarica di Gello. Attorno alle 22 e 30 l’assessore Monni in via del tutto rituale e inconsueta, prima che presentassi un mio emendamento proprio su Gello, ci ha comunicato di aver ricevuto una lettera da Alia che spiegava di non essere più interessata al rigassificatore di Pontedera. Quanto detto dall’assessore da una parte ci può anche far piacere ma nella maniera più assoluta non ci mette a riparo dall’ampliamento di quell’impianto perché ci sono più soggetti che hanno manifestato l’interesse e perché comunque il Piano continua a prevedere l’ampliamento di Gello. Per scongiurare l’ampliamento sarebbe bastato votare a favore del mio emendamento che ne stralciava la possibilità, invece il Pd ha votato fermamente contrario prendendosi tutta la responsabilità di mantenere in essere quella norma. Rimango basito dalla vicenda della lettera di Alia perché non sappiamo chi l’abbia mandata, se è un atto ufficile, se risulta al Protocollo della Regione Toscana … Su questo cercherò di fare chiarezza quanto prima, richiedendola con apposito accesso agli atti“.

“Ho collaborato attivamente con i consiglieri regionali – spiega Matteo Bagnoli, capogruppo FdI in consiglio comunale a Pontedera – per proteggere il territorio da questo devastante progetto di ampliamento. Purtroppo il PD regionale per l’ennesima volta si è voltato dall’altra parte davanti alle preoccupazioni per la salute dei cittadini e le conseguenze di impatto per il terriorio. Ancora una volta è stato scelto di favorire gli interessi delle grandi imprese di gestione delle discariche piuttosto che il benessere collettivo. La lotta per un futuro sostenibile e giusto non è ancora finita. Chiediamo a tutti i cittadini che condividono la nostra preoccupazione per l’ambiente e per la giustizia sociale di unirsi a noi nell’opposizione a queste politiche irresponsabili. Dobbiamo far sentire la nostra voce e mostrare che la salute e la sicurezza dei cittadini sono priorità che non accettiamo vengano messe a rischio.“

“Questo piano – aggiunge Serena Bulleri, coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia – è l’ultima di una serie di azioni che dimostrano quanto poco la sinistra al governo in Toscana si interessi ai bisogni reali dei cittadini. Continuano a proteggere Firenze, che non vedrà discariche né impianti di smaltimento, limitandosi ad ampliare le discariche esistenti. Le aree interessate dagli ampliamenti diventano in tutto le pattumiere della Toscana, sacrificate sull’altare di interessi lobbistici, che il picco a Pontedera, il cui sindaco lavora (in aspettativa) proprio in una delle società private di smaltimento e riciclo, maggiormente avvantaggiate da questo piano. Firenze rimane priva di discariche e Pontedera si trova a dover sopportare l’espansione della discarica di Gello, che diventerà una montagna di rifiuti alta 50 metri entro il 2040, simbolo delle fallimentari politiche del PD e del presidente Giani di cui però i fiorentini che lo debbono votare alle regionali, beneficeranno”.

Last modified: Gennaio 16, 2025