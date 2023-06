Playoff Serie C, semifinali Pescara-Foggia e Lecco-Cesena

Scritto da admin• 9:29 am• Pisa SC

PISA – Si sono giocate mercoledì 31 maggio le gare di ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C.

Il Pescara di Zeman dopo il successo in casa dell’andata si è imposto per 3-2 sul campo della Virtus Entella. In semifinale affronterà il Foggia che ha pareggiato 2-2 in casa del Crotone dopo averlo battuto all’andata.



Passa il turno anche il Lecco, autore di un’impresa sul campo del Pordenone: 3-1 dopo la sconfitta casalinga dell’andata. Affronterà in semifinale il Cesena che ha pareggiato 0-0 ed ha estromesso il Vicenza.

Last modified: Giugno 1, 2023