È tutto pronto per il Palio Rionale Vecchianese

Vecchiano

VECCHIANO – È tutto pronto a Vecchiano per la ventesima edizione del Palio Rionale Vecchianese: Fornace Castello, Vecchiano Centro, San Frediano, Vecchianello all’Estero sono pronti a darsi battaglia nella sfilata iniziale che come al solito prenderà il via dalla Piazza Pier Paolo Pasolini, che tutti i vecchianesi chiamano “Piazza Rossa”.

Saranno pian piano toccati tutti in rioni del paese, per l’occasione vestito a festa. Ogni rione presenterà uno spettacolo diverso ed esclusivo e soprattutto top secret.

La giuria del Comitato Palio Rionale Vecchianese è composta dal Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, Ilaria Vallerini, giornalista Roberta Paolicchi, assessore allo sport del Comune di San Giuliano, Gerardo Teta, fotogiornalista e le simpatiche Ghigne a Zonzo, Odra Bolognesi e Daria Gambini. che a fine palio sceglieranno il Contest più bello.

LE DATE DEL TORNEO. Queste le date del torneo di calcio del Palio che proseguirà il 12 e 13 giugno presso i campi della “Coronella” di Nodica e proseguirà il 19 e 20 giugno con il secondo turno. Il 26 giugno- avrà luogo il terzo turno. Il 2 luglio si svolgeranno le finali. L’8 luglio ci sarà la serata finale del Palio Rionale Vecchianese con la cena e le varie premiazioni.



