Più sostegno agli studenti: l’Università di Pisa investe in welfare e inclusione

Written by Redazione• 11:08 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- Un sistema articolato e integrato di interventi, che combina sostegno economico, servizi alla persona e politiche di inclusione, rafforza il modello di welfare studentesco dell’Università di Pisa. L’Ateneo consolida così un insieme coordinato di azioni orientate a rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità universitaria.

Sul versante economico, nel 2025 sono stati destinati oltre 718 mila euro a contributi per le spese di locazione abitativa, a favore di 309 studenti fuori sede. A tali risorse si affiancano ulteriori 107 mila euro per il diritto allo studio, che hanno sostenuto 63 studenti in condizioni di svantaggio. Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalle collaborazioni part-time nei servizi universitari, finanziate con circa 200 mila euro e fino a 152 posizioni previste. A queste si aggiungono bandi specifici per l’inclusione, promossi attraverso l’Ufficio Servizi per l’Inclusione degli studenti con disabilità, e iniziative dedicate agli studenti internazionali, coordinate dal Welcome Office.

Accanto alle misure economiche, l’Ateneo ha sviluppato un sistema capillare di servizi. La convenzione con il trasporto pubblico ha coinvolto nel 2025 oltre 3.400 studenti, per un totale stimato di circa 7.750 agevolazioni. Sul piano del benessere psicologico, i servizi di consulenza hanno raggiunto più di 500 studenti, ai quali si aggiungono circa 350 partecipanti a seminari dedicati alla gestione dell’ansia e al metodo di studio.

Particolare attenzione è riservata ai temi dell’inclusione: servizi di interpretariato LIS, accompagnamento dedicato, trasporti personalizzati e ausili tecnologici contribuiscono a rendere l’esperienza universitaria pienamente accessibile. Sul fronte sanitario, oltre 1.000 studenti fuori sede hanno beneficiato dell’assistenza sanitaria primaria grazie alla convenzione con il sistema sanitario regionale.

In questo quadro si inserisce anche il progetto PROBEN “Health on campus”, realizzato tra maggio e settembre 2025, che ha garantito gratuitamente oltre 500 prestazioni tra visite, consulenze ed ecografie, affiancate da attività seminariali sui temi della salute e del benessere psicofisico.

Un ruolo strategico è svolto, inoltre, dalle risorse del 5xmille, destinate a interventi mirati per gli studenti più vulnerabili. Attraverso il progetto “Vicino a te nel percorso di studio” sono già stati sostenuti 76 studenti internazionali provenienti da 13 Paesi, mediante contributi economici e soluzioni abitative realizzate in collaborazione con l’Associazione Sante Malatesta; ad oggi risulta già impiegata oltre la metà delle risorse disponibili. Parallelamente, ulteriori fondi hanno consentito di garantire un alloggio a 37 studenti stranieri in condizioni di emergenza abitativa.

«Le politiche adottate dall’Università di Pisa in materia di inclusione e benessere rappresentano un’attuazione concreta degli obiettivi delineati nel Piano strategico di Ateneo e trovano oggi riconoscimento anche nel Global University Ranking 2026 di Lundquist, che colloca l’Ateneo al quarto posto in Italia e al diciottesimo a livello internazionale», ha dichiarato Enza Pellecchia, Prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio.

Last modified: Aprile 14, 2026