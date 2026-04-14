La Giornata della Prevenzione e Salute alla Pubblica Assistenza di Pisa

Written by Redazione• 8:56 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 18 Aprile torna a Pisa la “Giornata della Prevenzione e Salute”, organizzata da Unikey Corporation, azienda pisana specializzata in marketing, comunicazione ed organizzazione di eventi, in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Pisa.

L’evento si svolgerà presso la sede della Pubblica Assistenza in Via Bargagna, 2 a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 18.30 con ingresso libero e senza prenotazione.

L’obiettivo della giornata di sabato è quello di dare la possibilità alle persone di effettuare visite gratuite di prevenzione e controllo, ricevere indicazioni e consulenze da specialisti del territorio e assistere a iniziative collaterali, sostenendo così una campagna di informazione e diffusione a scopo sociale.

Gli screening gratuiti che si potranno effettuare sono: screening e consulenza senologica con valutazione dei fattori di rischio e addestramento all’autopalpazione, screening dosaggio vitamina D, test HCV (epatite C), valutazione del rischio di sviluppare un melanoma, controllo dell’udito, misurazione dei parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca e saturimetria), screening deterioramento cognitivo (solo mattina).

Nel pomeriggio ci saranno delle dimostrazioni di primo soccorso effettuate dai volontari della Pubblica Assistenza di Pisa. Promuovere la cultura della prevenzione medico-sanitaria non solo tutela la salute dei cittadini ma riduce anche i costi per il sistema sanitario, dando valore a un vero e proprio tema sociale spesso sottovalutato e preso in considerazione solo nei momenti di bisogno.

La giornata sarà la prima di altre occasioni per effettuare screening di prevenzione gratuiti sul territorio pisano, infatti ci saranno altre due giornate da segnare sul calendario: sabato 16 Maggio a Marina di Pisa e sabato 21 Novembre presso la Stazione Leopolda di Pisa.



SCREENING E CONSULENZE GRATUITE DEL 18 APRILE

Misurazione dei parametri vitali – Pubblica Assistenza di Pisa

Screening e consulenza senologica con valutazione dei fattori di rischio e addestramento

all’autopalpazione -Dr Antonio Simonelli Chirurgo Oncologo e Senologo, volontario LILT Pisa

Screening gratuito dosaggio Vitamina D – Farmacia Minucci

Test HCV (Epatite C) – Croce Rossa Italiana, Comitato di Pisa

Valutazione del rischio di sviluppare il melanoma – Associazione contro il melanoma

Screening Deterioramento Cognitivo – Chiara Dini Psicologa (h 10-14)

Controllo gratuito dell’udito – Acustica Umbra

Last modified: Aprile 13, 2026