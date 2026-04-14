Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi: i posti disponibili in provincia di Pisa

Written by Redazione• 11:09 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Ultimi giorni per partecipare alla selezione per il Servizio civile universale. Scade giovedì 16 aprile 2026 alle ore 14 il termine per presentare domanda per uno dei 74 posti disponibili, di cui 24 riservati a giovani con minori opportunità, nell’ambito del progetto promosso dall’Azienda USL Toscana nord ovest e finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Il progetto coinvolge l’intero territorio dell’azienda sanitaria, ma sono diverse le opportunità anche in provincia di Pisa.

Nel dettaglio, i posti disponibili nel territorio pisano sono i seguenti: 2 posti al Presidio distrettuale di Pontedera, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità; 10 posti al Presidio ospedaliero di Pontedera, di cui 3 riservati; 4 posti al Centro amministrativo organizzativo Valdera di Pontedera, di cui 1 riservato; 4 posti al Presidio ospedaliero di Volterra, di cui 1 riservato.

Complessivamente sono quindi 20 i posti disponibili in provincia di Pisa, distribuiti tra strutture sanitarie e amministrative.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali su cinque giorni, ed è previsto un assegno mensile pari a 519,47 euro. I volontari dovranno inoltre partecipare alle attività di formazione generale, specifica e di tutoraggio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, entro le ore 14 di giovedì 16 aprile 2026, attraverso la piattaforma dedicata, indicando come ente l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

L’elenco degli ammessi, insieme al calendario delle prove di selezione, sarà pubblicato sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione dedicata al servizio civile.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici competenti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai numeri telefonici 0587 273599 oppure 348 0655746, oppure tramite posta elettronica.

Last modified: Aprile 14, 2026