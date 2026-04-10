Pisa verso il nuovo Piano Operativo: adozione in Consiglio il 22 e 23 aprile

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PISA – Pisa entra nella fase finale del percorso che porterà all’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC), lo strumento urbanistico che traduce in interventi concreti le linee del Piano Strutturale approvato nel marzo 2023.

Dopo il confronto con la città e la raccolta dei contributi, il piano è ora all’esame della commissione consiliare e approderà in Consiglio comunale per l’adozione il 22 e 23 aprile. Seguirà la fase delle osservazioni, della durata di 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt, prima dell’approvazione definitiva prevista entro il 2026.

«Con questo piano Pisa si dota di uno strumento per disegnare la città del futuro – afferma il sindaco Michele Conti – fondato su tre pilastri: rigenerazione urbana, zero consumo di suolo e semplificazione. L’obiettivo è una città più vivibile e attrattiva, capace di crescere senza espansioni incontrollate, recuperando aree ed edifici dismessi e rafforzando servizi, spazi verdi e qualità urbana».

Tra le priorità indicate dall’amministrazione figurano il potenziamento del sistema del verde, la riqualificazione delle periferie e del litorale, il recupero di aree abbandonate e la creazione di nuovi spazi per la socialità, lo sport e il tempo libero. L’obiettivo è anche quello di sostenere l’offerta abitativa e rendere la città più attrattiva, anche per la popolazione universitaria.

Il percorso del POC, avviato nel settembre 2022, ha coinvolto cittadini, istituzioni e operatori economici con incontri pubblici e momenti di confronto diffusi sul territorio.

«Dal punto di vista tecnico – spiega l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli – il piano introduce una forte semplificazione: si passa da una struttura complessa a un sistema basato su sei zone omogenee e un numero ridotto di schede norma. L’obiettivo è rendere lo strumento più chiaro, applicabile ed efficace».

Il nuovo Piano punta inoltre su riuso e rigenerazione delle aree urbanizzate, riduzione del consumo di suolo, sviluppo del verde urbano, miglioramento della mobilità e introduzione di strumenti innovativi per gli interventi edilizi.

Con l’adozione in Consiglio si aprirà quindi la fase delle osservazioni, passaggio decisivo per arrivare all’approvazione finale e dotare Pisa di uno strumento urbanistico aggiornato, orientato alla sostenibilità e alla qualità della vita.

Last modified: Aprile 10, 2026