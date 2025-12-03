Pisa verso il Natale, sabato 6 dicembre inaugurazione del presepe nella Chiesa della Spina

Written by Antonio Tognoli• 12:33 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

Aperture straordinarie fino all’Epifania

PISA – Da sabato 6 dicembre sarà allestito il tradizionale presepe all’interno della Chiesa di Santa Maria della Spina, che anche quest’anno accompagnerà cittadini e visitatori nel periodo delle festività natalizie. Le aperture straordinarie del monumento consentiranno di visitare sia la chiesa che il presepe in diverse fasce orarie durante tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania.

A partire dal 6 dicembre, la Spina sarà visitabile con apertura sia mattutina che pomeridiana (orario 10-13 e 15-18) nei fine settimana e nei giorni festivi, compresi l’Immacolata Concezione (8 dicembre), la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre, ad eccezione del giorno di Natale, nel quale la Chiesa rimarrà chiusa. Nei giorni feriali, previste solo le aperture pomeridiane dalle ore 15 alle ore 18.

Il nuovo anno si aprirà con orari prolungati: dal 1° al 6 gennaio la chiesa sarà visitabile la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18, consentendo la visione del presepe fino all’Epifania.

Con la conclusione delle festività, a partire dal 7 gennaio e fino alla fine di marzo, la Chiesa di Santa Maria della Spina tornerà al consueto orario invernale, che prevede l’apertura ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

