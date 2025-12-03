Rinnovato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Calci. Gaia Cicalò eletta sindaca, Raffaele Barsotti vicesindaco

Written by admin• 12:01 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – Martedì 2 dicembre, nella sala consiliare, si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) del Comune di Calci, che resterà in carica per i prossimi due anni. I dodici nuovi consiglieri hanno eletto al loro interno Gaia Cicalò come sindaca e Raffaele Barsotti come vicesindaco.

Il Consiglio è completato da Francesca Annese, Alice Banco, Nico Benedetti, Asia Bisi, Francesco Fogli, Lorenzo Giusti, Ludovica Novelli, Stefano Positano, Diego Truglia e Valeria Vincenti. La proclamazione e l’elezione delle cariche si sono svolte alla presenza della vicesindaca ff, Valentina Ricotta, e della docente referente del Ccrr, professoressa Erica Castellani.

Come previsto dal regolamento, le elezioni hanno coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado Giunta Pisano, con candidati e candidate chiamati a presentare proposte per l’utilizzo del budget loro assegnato, stanziato dall’amministrazione comunale. Il regolamento stabilisce inoltre la partecipazione del Ccrr alle principali cerimonie istituzionali della Valgraziosa.

«È sempre bello ed emozionante – ha dichiarato Ricotta – vedere con quanto impegno avete affrontato la campagna elettorale, mettendovi in gioco e sostenendo le vostre idee. Vi auguro buon lavoro, ricordandovi la responsabilità delle scelte che sarete chiamati a compiere, in rappresentanza della comunità dei giovani e del territorio. Sono certa che saprete essere propositivi e portare stimoli importanti; da parte dell’amministrazione c’è piena disponibilità ad accogliere e concretizzare le vostre proposte».

Tra le idee presentate figurano la prosecuzione del corso di parkour, avviato su richiesta del precedente Ccrr, nuove iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente, la creazione di spazi e momenti di incontro intergenerazionali, l’organizzazione di eventi musicali e l’attivazione di percorsi scolastici di approfondimento su bullismo e cyberbullismo.

Dicembre 3, 2025