Fuori mister Menichini, dentro mister Banchieri

Pisa (mercoledì, 3 dicembre 2025) — L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Simone Banchieri.

Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in Serie C. Tra le altre, ha guidato il Novara dal 2019 al 2021, raggiungendo il piazzamento playoff, successivamente Pro Sesto, Vis Pesaro e nella passata stagione ACR Messina.

Mister Banchieri sarà coadiuvato dal vice Moulay Hicham Miftah e dal collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, oltre ai confermati Lorenzo Monticelli, Michele Ribechini e Roberto Saglimbeni.

L’US Città di Pontedera rivolge al Mister un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro.

Last modified: Dicembre 3, 2025