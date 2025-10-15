Pisa – Verona: fischia Guida, non certo un portafortuna

Written by admin• 6:06 pm• Pisa SC

PISA – Se il Pisa non ha dalla sua la tradizione in vista del match di sabato prossimo alla “Cetilar Arena” contro il Verona, ancor peggio sono i precedenti dei nerazzurri con il Direttore di gara designato, ovvero il 44enne Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dai segnalinee Giovanni Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobasso, con Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Aleandro Di Paolo della Sezione di Avezzano, assistito da Daniele Paterna della Sezione di Teramo.

di Giovanni Manenti

Arbitro internazionale dal 2014, Guida vanta una notevole esperienza, che lo ha visto in questa stagione già dirigere le sfide Eintracht-Galatasaray e Kairat-Real Madrid di Champions League, oltre ai match Cremonese-Sassuolo ed il recente Juventus-MIlan di Serie A, mentre l’anno scorso ha diretto otto incontri della Massima Divisione e due nel Torneo Cadetto.

Non fortunata, come anticipato, la sua esperienza con i nerazzurri, visto che con il fischietto campano ad arbitrare, gli stessi sono usciti sconfitti in tutte e tre le relative occasioni, la prima delle quali andata in scena il 26 maggio 2022 a Monza per la Finale di andata dei Playoff Promozione del Torneo Cadetto, conclusa sul 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti siglate da Dany Mota al 9′ e Gytkjaer al 74′, prima del centro di Berra nel recupero a mantenere vive le speranze in vista del ritorno.

La seconda circostanza avviene ad inizio aprile 2023 a Cosenza per la 31esima giornata del Torneo Cadetto e ad aggiudicarsi l’intera posta sono i rossoblù silani cui è sufficiente la rete di Nasti in chiusura di primo tempo per assicurarsi i tre punti, mentre l’ultimo confronto con Guida è relativo alla scorsa stagione, allorché al 14esimo turno è in programma la trasferta a Carrara che gli Apuani fanno loro per 1-0 grazie al centro di Bouah nel finale, in una gara peraltro caratterizzata dal rosso diretto comminato dall’arbitro a Touré (che contro il Verona non ci sarà appunto per squalifica), poco prima della mezz’ora di gioco, decisione apparsa un tantino severa.

Le Designazioni settima giornata Serie A 2025-’26:

Lecce – Sassuolo – Valerio Crezzini della Sezione di Siena

Pisa – Verona – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Torino – Napoli – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Roma – Inter – Davide Massa della Sezione di Imperia

Como – Juventus – Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta

Cagliari – Bologna – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Genoa – Parma – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Atalanta – Lazio – Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Milan – Fiorentina – Livio Marinelli della Sezione di Tivoli

Cremonese – Udinese – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

