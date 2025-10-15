Addio a Mario Alessandri, Confcommercio e Sib in lutto per la scomparsa dello storico fondatore del Bagno La Riva

Written by admin• 6:29 pm• Pisa, Attualità, Marina di Pisa

MARINA DI PISA – Il Litorale pisano perde una delle sue figure di riferimento: se n’è andato Mario Alessandri, classe 1940, fondatore del Bagno La Riva, volto indimenticabile dello stabilimento e del ristorante di via Padre Agostino da Montefeltro a Marina di Pisa, storica attività inaugurata nel 1970 .

Confcommercio Provincia di Pisa si unisce al cordoglio della famiglia Alessandri: “Esprimiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze” – le parole del direttore generale Federico Pieragnoli – “Era uno dei nostri associati più longevi e stiamo parlando di una famiglia che ha letteralmente fatto la storia di Marina di Pisa. Mario, insieme alla moglie Anna, rilevò un piccolo chalet in legno sul lungomare, trasformandolo nel corso degli anni in uno stabilimento balneare con ristorante, oggi tra i più rinomati del Litorale pisano”.

“È stato per noi un orgoglio premiarlo con uno speciale riconoscimento nel 2020, in occasione dello storico traguardo dei 50 anni del Bagno La Riva: una conduzione all’insegna della professionalità e di quell’intraprendenza necessaria per fare impresa che la famiglia Alessandri ha sempre dimostrato con i fatti, unendo all’accoglienza dello stabilimento tutta la qualità e la genuinità della tradizione familiare”.

“Salutiamo con immenso dispiacere una figura storica del nostro Litorale” il cordoglio del presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani “Mario era veramente un lavoratore instancabile e dalle grandissime qualità umane e professionali, per 55 anni ha gestito la sua attività con la più profonda passione e dedizione insieme ad Anna e con il figlio Alvaro e al nipote Alessio, è stato un vero onore averlo conosciuto”.

I funerali si svolgeranno venerdì 17 ottobre alle ore 15 a Marina di Pisa presso la chiesa di Santa Maria Assunta in via Padre Agostino da Montefeltro, proprio davanti al Bagno La Riva.

Last modified: Ottobre 15, 2025