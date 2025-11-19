Pisa, tappa del booktour di “Vlad, il figlio del drago” di Luca Arnaù

Written by admin• 7:56 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Arriva a Pisa il booktour di Vlad, il figlio del drago, primo romanzo della trilogia Le cronache di Dracula di Luca Arnaù, edito da Mursia. Il libro, uscito il 16 ottobre, sarà presentato venerdì 21 alle 17.30 alla libreria Ersasmus di Piazza Felice Cavallotti, con incontro con l’autore e firmacopie.

Nel novembre 2025 il romanzo ha vinto il Bram Stoker’s Dracula Society Award come miglior libro su Dracula dell’anno.

Ambientato nel 1431 nell’Impero Ottomano, il romanzo racconta la formazione del giovane principe Vlad, prigioniero alla corte del sultano Murad II, tra intrighi, tradimenti, amori proibiti e il conflitto con il fratello Radu. Un percorso che lo porterà a diventare una delle figure più oscure e affascinanti della storia.

Il libro ha debuttato su Amazon il 5 ottobre, raggiungendo subito il 6º posto tra le novità fantasy.

«Ho voluto tornare alle origini del mito – spiega Arnaù – raccontando l’uomo che ha ispirato la leggenda di Dracula e il contrasto tra il tiranno temuto e l’eroe venerato dal suo popolo».

Luca Arnaù, giornalista e sceneggiatore, è autore di numerosi thriller storici tradotti all’estero e vincitori di premi prestigiosi.

Dal 16 ottobre è attivo anche un sito dedicato al personaggio di Vlad Țepeș e alla sua leggenda: vladtepes.it.

