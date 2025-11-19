L’Effemeride Pisana del 19 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:10 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Mercoledì 19 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:50, le ore di luce solare sono 9 e 35 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 272mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale dei servizi igienici

Giornata internazionale dei giornalisti

Giornata internazionale degli uomini

Giornata mondiale della malattia ostruttiva polmonare

Fête du Prince nel Principato di Monaco

Santo del giorno:

Santa Mectilde von Hackeborn, vergine

Helfta, Germania, 1240 circa – 19 novembre 1298

Nasce attorno al 1240 nel castello di Helfta, in Sassonia, da una delle più nobili e potenti famiglie della Turingia, i von Hackeborn. La sorella maggiore, Gertrude, è badessa nel convento di Helfta. All’età di sette anni Matilde viene accolta come educanda nel monastero benedettino di Rodardsdorf. Qui la sua vocazione cresce e la giovane decide di indossare il velo. Nel 1258 raggiunge la sorella maggiore a Helfta dove, tre anni più tardi, le viene affidata la cura di una giovane monaca che resterà nella storia con il nome di santa Gertrude la Grande. Proprio a quest’ultima Matilde confesserà le proprie visioni mistiche. Da queste confidenze nascerà poi uno dei libri più noti della mistica medievale: il Libro della grazia speciale. Matilde, particolarmente dotata nel canto, cura e dirige il coro del monastero e per questa sua qualità sembra che lo stesso Dante si sia ispirato a lei per la figura di Matelda nel Purgatorio. Muore nel monastero di Helfta nel 1298.

E’ accaduto il 19 novembre:

1941 – Seconda guerra mondiale: Prima battaglia di Bir el Gobi: la 132ª Divisione corazzata “Ariete” comandata dal generale Mario Balotta respinge l’attacco della 22ª Brigata corazzata britannica del generale Scott-Cockburn

1942 – Seconda guerra mondiale: battaglia di Stalingrado – le truppe sovietiche dei generali Aleksandr Vasilevskij e Georgij Žukov lanciano l’Operazione Urano, la grande offensiva generale dell’Armata Rossa che porterà all’accerchiamento della 6ª Armata tedesca, volgendo le sorti della battaglia in favore dell’Unione Sovietica

1969 Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean, allunano nell’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”) e diventano il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna Calcio: Pelé realizza su rigore al 34′ della partita fra il Santos (in cui milita) e il Vasco da Gama. È il suo millesimo goal. Solo Arthur Friedenreich avrebbe fatto meglio: 1329 reti. Mancano però i dati ufficiali di quest’ultimo L’agente di polizia Antonio Annarumma è la prima vittima degli Anni di piombo in Italia

1977 – Il presidente egiziano Anwar al-Sadat diventa il primo capo di Stato arabo a recarsi in visita ufficiale in Israele, quando incontra il primo ministro Menachem Begin e parla davanti alla Knesset a Gerusalemme, cercando un accordo di pace permanente (la visita indigna gran parte del mondo arabo)

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: l’ayatollah Ruhollah Khomeyni ordina il rilascio di tredici degli ostaggi statunitensi nell’ambasciata statunitense di Teheran, scelti tra le donne e i neri

1985 – Guerra fredda: a Ginevra il presidente statunitense Ronald Reagan e il Segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta

1998 L’Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all’asta a New York per 71,5 milioni di dollari Scandalo Lewinsky: il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti inizia le audizioni per l’impeachment contro il presidente Bill Clinton



La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi dona al povero, riceve da Dio

Nati il 19 novembre:

ADAM DRIVER

Attore statunitense

α 19 novembre 1983

JODIE FOSTER

Attrice e regista statunitense

α 19 novembre 1962

INDIRA GANDHI

Politica indiana

α 19 novembre 1917 ω 31 ottobre 1984

CALVIN KLEIN

Stilista statunitense

α 19 novembre 1942

GILLO PONTECORVO

Regista italiano

α 19 novembre 1919 ω 12 ottobre 2006

MEG RYAN

Attrice statunitense

α 19 novembre 1961

Deceduti il 19 novembre:

MARIA GRAZIA CUTULI

Giornalista italiana, assassinata in Afghanistan

α 26 ottobre 1962 ω 19 novembre 2001

CHARLES MANSON

Famigerato criminale statunitense

α 12 novembre 1934 ω 19 novembre 2017

NICOLAS POUSSIN

Pittore francese

α 15 giugno 1594 ω 19 novembre 1665

FRANZ SCHUBERT

Compositore austriaco

α 31 gennaio 1797 ω 19 novembre 1828

