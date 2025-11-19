Written by Novembre 19, 2025 5:10 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 19 novembre 2025

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 19 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:50, le ore di luce solare sono 9 e 35 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 272mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale dei servizi igienici

Giornata internazionale dei giornalisti

Giornata internazionale degli uomini

Giornata mondiale della malattia ostruttiva polmonare

Fête du Prince nel Principato di Monaco

Santo del giorno:

Santa Mectilde von Hackeborn, vergine

Helfta, Germania, 1240 circa – 19 novembre 1298

Nasce attorno al 1240 nel castello di Helfta, in Sassonia, da una delle più nobili e potenti famiglie della Turingia, i von Hackeborn. La sorella maggiore, Gertrude, è badessa nel convento di Helfta. All’età di sette anni Matilde viene accolta come educanda nel monastero benedettino di Rodardsdorf. Qui la sua vocazione cresce e la giovane decide di indossare il velo. Nel 1258 raggiunge la sorella maggiore a Helfta dove, tre anni più tardi, le viene affidata la cura di una giovane monaca che resterà nella storia con il nome di santa Gertrude la Grande. Proprio a quest’ultima Matilde confesserà le proprie visioni mistiche. Da queste confidenze nascerà poi uno dei libri più noti della mistica medievale: il Libro della grazia speciale. Matilde, particolarmente dotata nel canto, cura e dirige il coro del monastero e per questa sua qualità sembra che lo stesso Dante si sia ispirato a lei per la figura di Matelda nel Purgatorio. Muore nel monastero di Helfta nel 1298.

E’ accaduto il 19 novembre:

  • 1941 – Seconda guerra mondiale: Prima battaglia di Bir el Gobi: la 132ª Divisione corazzata “Ariete” comandata dal generale Mario Balotta respinge l’attacco della 22ª Brigata corazzata britannica del generale Scott-Cockburn
  • 1942 – Seconda guerra mondiale: battaglia di Stalingrado – le truppe sovietiche dei generali Aleksandr Vasilevskij e Georgij Žukov lanciano l’Operazione Urano, la grande offensiva generale dell’Armata Rossa che porterà all’accerchiamento della 6ª Armata tedesca, volgendo le sorti della battaglia in favore dell’Unione Sovietica
  • 1969
    • Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean, allunano nell’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”) e diventano il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna
    • Calcio: Pelé realizza su rigore al 34′ della partita fra il Santos (in cui milita) e il Vasco da Gama. È il suo millesimo goal. Solo Arthur Friedenreich avrebbe fatto meglio: 1329 reti. Mancano però i dati ufficiali di quest’ultimo
    • L’agente di polizia Antonio Annarumma è la prima vittima degli Anni di piombo in Italia
  • 1977 – Il presidente egiziano Anwar al-Sadat diventa il primo capo di Stato arabo a recarsi in visita ufficiale in Israele, quando incontra il primo ministro Menachem Begin e parla davanti alla Knesset a Gerusalemme, cercando un accordo di pace permanente (la visita indigna gran parte del mondo arabo)
  • 1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: l’ayatollah Ruhollah Khomeyni ordina il rilascio di tredici degli ostaggi statunitensi nell’ambasciata statunitense di Teheran, scelti tra le donne e i neri
  • 1985 – Guerra fredda: a Ginevra il presidente statunitense Ronald Reagan e il Segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta
  • 1998
    • L’Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all’asta a New York per 71,5 milioni di dollari
    • Scandalo Lewinsky: il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti inizia le audizioni per l’impeachment contro il presidente Bill Clinton

La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi dona al povero, riceve da Dio

Nati il 19 novembre:

ADAM DRIVER

Adam Driver

Attore statunitense

α 19 novembre 1983

JODIE FOSTER

Jodie Foster

Attrice e regista statunitense

α 19 novembre 1962

INDIRA GANDHI

Indira Gandhi

Politica indiana

α 19 novembre 1917  ω 31 ottobre 1984

CALVIN KLEIN

Calvin Klein

Stilista statunitense

α 19 novembre 1942

GILLO PONTECORVO

Gillo Pontecorvo

Regista italiano

α 19 novembre 1919  ω 12 ottobre 2006

MEG RYAN

Meg Ryan

Attrice statunitense

α 19 novembre 1961

Deceduti il 19 novembre:

MARIA GRAZIA CUTULI

Maria Grazia Cutuli

Giornalista italiana, assassinata in Afghanistan

α 26 ottobre 1962  ω 19 novembre 2001

CHARLES MANSON

Charles Manson

Famigerato criminale statunitense

α 12 novembre 1934  ω 19 novembre 2017

NICOLAS POUSSIN

Nicolas Poussin

Pittore francese

α 15 giugno 1594  ω 19 novembre 1665

FRANZ SCHUBERT

Franz Schubert

Compositore austriaco

α 31 gennaio 1797  ω 19 novembre 1828

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

