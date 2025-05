Pisa -SudTirol 3-3 Spettacolo e gol con l’Arena in festa

Written by admin• 7:56 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Finisce con uno spettacolare 3-3 la sfida tra Pisa e Sudtirol. Con questo pareggio la formazione di Bolzano rimane in serie B. Con un Arena Garibaldi in festa gli ospiti vanno sul 2-0, Lind accorcia alla fine del primo tempo, ma nella ripresa il Sudtirol allunga ancora con Pietrangeli. I nerazzurri nel finale aumentano i giri e accorciano prima con Sernicola e poi pareggiano nel recupero con una splendida punizione di Adrian Rus.

di Antonio Tognoli

Foto Roberto Cappello

PRE GARA. Molti cambi nel Pisa Sc. Inzaghi è squalificato ed in panchina andrà il suo secondo Maurizio D’Angelo. Contro il SudTirol spazio alle seconde linee. In porta si rivede Loria davanti ad una linea difensiva inedita formata da Canestrelli, Castellini e Rus. Tourè e Sussi sono gli esterni con un centrocampo inedito formato da Solbakken e Hojholt. Davanti a supporto dell’unica punta Lind ci sono Morutan e Vignato. Il SudTirol di Castori risponde con un 3-5-2. Davanti ad Adamonis ci sono Giorgini, Masiello e Martini. Veseli e Davi sono gli esterni. Malamo, Belardinelli, Pietrangeli e Davi comopletano la zona nevralgica con Gori e Merkaj in attacco. La gara è affidata a Cosso, fischietto calabrese che arbitrerà davanti a più di undicimila spettatori. Prima del fischio d’inizio il presidente Giuseppe Corrado ha ricevuto dalle mani del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il Gonfalone d’Argento per la promozione della squadra in serie A. Ad accompagnarlo i consiglieri Andrea Pieroni, Dario Petrucci ed Elena Meini.

IL PRIMO TEMPO: Pisa in nerazzurro, Sudtirol in completo bianco al calcio d’avvio. Gara che inizia con ritmi piuttosto blandi. Il Pisa è una squadra totalmente inedita. Il Sudtirol ci prova, Il Pisa però è ben messo in campo. Il primo vero pericolo della partita arriva all’alba dell’11’ quando Vignato recupera una bella palla e serve Lind che con il tacco libera Tourè il quale la scia partire un destro che Adamonis alza sopra la traversa. Applausi del pubblico. Dal limite dell’area poco dopo ci prova Morutan, ma il suo sinistro è bloccato ancora dal portiere del Sudtirol che fa buona guardia. Al 20′ grande scenografia tutta nerazzurra della Curva e della Gradinata. “Questa è per tutti noi, per chi ci ha lasciato, per chi l’ha vissuta. E per chi la vivrà. Grazie ragazzi. Il Sogno della città diventa realtà. Pisa non si piega“. Al 22′ a sorpresa passa il Sudtirol con Mallamo che dai venti metri sorprende Loria troppo fuori dai pali. Il Pisa reagisce, ma il Sudtirol trova il raddoppio su rigore di Gori che spiazza Loria e fa 2-0. Cosso ha assegnato la massima punizione per una spinta di Hojholt su Mallamo all’estrema destra dell’area nerazzurra: 2-0 al 36′. Il Pisa si scuote e trova con Lind il 2-1. L’attaccante danese di testa riprende una respinta di Adamonis su tiro di Vignato. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul 2-1 per il Sudtirol.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa Hojholt rimane negli spogliatoi, entra Gabriele Piccinini. Nessun cambio rispetto alla prima frazione nella formazione del Sudtirol. Il Pisa mantiene costantemente il possesso palla e gioca sempre nella metà campo avversaria. Il Sudtirol è molto attento e chiude gli spazi. La formazione di Castori si fa pericolosa con Martini, il suo tiro al volo termina a lato di un soffio. Tre cambi da parte del Pisa, dentro Arena, Sernicola e Meister. Ma è il Sudtirol a segnare la rete del 3-1 con Pietrangeli che da due passi raccoglie una punizione dalla tre quarti e tutto solo da due passi insacca. Dopo un breve ceck del VAR il gol viene convalidato. Il Pisa insiste nei suoi attacchi. Cosso concede il rigore al Pisa per un fallo su Piccinini, poi rettifica accordando la punizione dal limite con Arena che però calcia addosso alla barriera. I nerazzurri trovano la rete del 2-3 con una grande azione da sinistra di Sernicola, che rientra sul destro e pesca il “sette” dalla parte opposta, Adamonis nulla può: 2-3. Anche Meister finisce sulla lista dei cattivi del direttore di gara. Al minuto 82 il giovane Ferrari, pisano doc, prodotto del vivaio nerazzurro rileva un esausto Tourè. Proprio Ferrari prova il lancio per Lind, che risulta troppo lungo. Il Sudtirol difende con le unghie e con i denti il vantaggio di un gol. sono cinque i minuti di recupero assegnati. Ancora una grande azione di Sernicola a sinistra, palla filtrante per Ferrari, cross in mezzo per Canestrelli che di testa non trova lo specchio con la sfera che termina sul fondo. Meister conquista una buona punzione dal limite. Si incarica del tiro Adrian Rus, che con un destro a giro scavalca la barriera e supera Adamonis per il giusto 3-3. Esulta l’Arena Garibaldi.

PISA – SUDTIROL 3-3

PISA (3-4-2-1): Loria; Canestrelli, Castellini, Rus; Tourè (82′ Ferrari), Solbakken, Hojholt (46′ Piccinini), Sussi (65′ Arena); Morutan (65′ Sernicola), Vignato (65′ Meister); Lind. A disp. Nicolas Andrade, Angori, Caracciolo, Tramoni, Abildgaard, Calabresi, Bonfanti G.. All. Maurizio D’Angelo

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Masiello, Martini (81′ Tait); Veseli, Mallamo (59′ Pyyhtia), Belardinelli, Pietrangeli, Davi (81′ Davi F.); Gori (74′ Odogwu), Merkaj (81′ Casiraghi). A disp. Poluzzi, Lamanna, Vergani, Testa, Halili, Praszelik. All. Fabrizio Castori

ARBITRO: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (Ass. Massara-Vigile). Quarto uomo: Rinaldi. VAR: Ghersini. AVAR: Di Vuolo

RETI: 22′ Mallamo (S), 36′ Gori (S rig.), 39′ Lind (P), 68′ Pietrangeli (S), 78′ Sernicola (P), 93′ Rus (P)

NOTE: serata primaverile, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Martini (S), Morutan (P), Rus (P), Meister (P), Pyyhtia (S). Angoli 5-3. Rec pt 1′; st 5′. Spettatori 10.378

Last modified: Maggio 9, 2025