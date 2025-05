Fabian Tait dopo Pisa-Südtirol: “Salvezza immensa, come la promozione del Pisa. La dedico a mio padre e alla mia famiglia”

Written by admin• 8:16 am• Pisa SC

PISA – Al termine della sfida tra Pisa e Südtirol terminata sul 3-3 il centrocampista altoatesino e capitano del Sudtirol Fabian Tait è intervenuto nella sala stampa per commentare la salvezza ottenuta dalla sua squadra.

di Antonio Tognoli

“La felicità per questa salvezza è immensa, la paragono alla promozione del Pisa – ha dichiarato Tait –. Il merito è tutto del nostro gruppo, che è stato fantastico. È stata una stagione dura, con momenti complicati, ma siamo riusciti a raggiungere un traguardo straordinario grazie all’impegno e ai sacrifici di tutti. Li vedo ogni giorno, so quanto danno per questa maglia”.

Un pensiero anche per il tecnico Castori: “I risultati parlano per lui. Ci ha dato tanto dal punto di vista mentale, è l’allenatore giusto per il Südtirol. Con lui abbiamo fatto un cammino impressionante, non smetterò mai di ringraziarlo”.

Tait ha poi ricordato le difficoltà attraversate durante l’anno: “Abbiamo vissuto momenti duri, ma non ho mai perso la speranza e il gruppo ha sempre continuato a crederci”.

Uno sguardo infine agli spareggi: “I playoff? Saranno duri, lo Spezia è la favorita, ha fatto un campionato impressionante. Anche i playout sono sempre complicati: pensare che dietro di noi ci sono squadre come Salernitana e Sampdoria dà ancora più valore al nostro risultato. Oggi il Pisa mi ha davvero impressionato: è una squadra ben allenata, meritano i complimenti”.

Last modified: Maggio 10, 2025