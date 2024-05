Pisa – Sud Tirol 2-2. Pari e patta all’Arena nel Masucci Day omaggiato da squadra e tifosi

Scritto da Antonio Tognoli• 2:57 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – Il Pisa chiude la stagione all’Arena con un pareggio (2-2) nell’ultima sfida della stagione contro il SudTirol. Vantaggio nel finale di primo tempo di Bonfanti. Ad inizio ripresa il pari di Molina. Il Pisa soffre la maggior intraprendenza della squadra alto atesina che trova addirittura il vantaggio con il rigore di Odogwu. Ci pensa Stefano Moreo entrato pochi istanti prima a pareggiare la partita e fissare il punteggio sul 2-2. A fine gara applausi con la Nord che chiama la squadra sotto la Curva che ineggia a Gaetano Masucci, esempio per tutti omaggiato poi a centrocampo anche da squadra e staff.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, SudTirol in completo bianco con inserti rossi. Primi minuti di studio, ritmo blando da entrambe le parti. I tifosi ne approfittano per dire la loro. “Meritiamo di più” è il grido all’unisono della Curva Nord. Il cuore caldo del tifo nerazzurro si fa sentire con un messaggio “Avete tutti il tempo di lavorare per una curva a capienza popolare, meritiamo uno stadio all’altezza dei sogni che abbiamo”. La gara si scalda all’altezza della mezz’ora con una conclusione di Mallamo che costringe Nicolas a distendersi in tuffo e a deviare in corner. La risposta del Pisa è in un incursione centrale di Matteo Tramoni che costringe alla deviazione in corner Poluzzi. Il Pisa si sveglia e poco dopo è Arena con un gran sinistro a scaldare le mani a Poluzzi. Era una buona occasione peccato. I nerazzurri in questa fase hanno in mano il match. D’Alessandro lavora una gran palla a destra mette in mezzo per Bonfanti che controlla e si gira ma il suo sinistro termina a lato. Il gol però è nell’aria e arriva direttamente dalla bandierina del corner (43′): cross di Matteo Tramoni per la testa di Bonfanti che questa volta di testa anticipa tutti e batte Poluzzi: 1-0. Sesta rete stagionale per il centravanti di mister Aquilani, il quarto con la maglia del Pisa. Sono due i minuti di recupero assegnati dal Sig. Maresca. Il Pisa avrebbe l’occasione per il raddoppio, ma Arena anzichè servire D’Alessandro calcia debolmente, nè vien fuori un tiro che termine almeno due metri rispetto al palo della porta difesa da Poluzzi. Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa prende il via senza cambi da entrambe le parti. Il Pisa beneficia di una punizione dal limite che va a sbattere sulla barriera. Poco dopo Matteo Tramoni da destra mette in mezzo per Bonfanti, palla che termina a Valoti che spara alto sopra la traversa. Il Sud Tirol trova però il pari al minuto 53: punizione morbida dalla tre quarti di Casiraghi per la testa di Molina che in mezzo all’area anticipa tutti e gira alle spalle di Nicolas: 1-1. Parità ristabilita all’Arena in una sfida dai ritmi parecchio blandi. Il gioco si ferma perchè Maresca è costretto al cambio di auricolare. Rover impegna Nicolas con un destro potente ma centrale. Doppio cambio nel SudTirol: dentro El Kaouakibi e Cisco, fuori Rover e Casiraghi. Il Pisa cerca di scuotersi ma al 67′ Odogwu lanciato a rete viene steso da Barbieri. Maresca indica il dischetto senza esitazioni. Odogwu si porta sul dischetto e con il sinistro spiazza Nicolas e ribalta la contesa: 1-2. SudTirol in vantaggio all’Arena Garibaldi. Aquilani a questo punto effettua tre cambi: dentro Tourè, Moreo e Lisandru Tramoni al posto di Valoti, D’Alessandro e Matteo Tramoni. Al primo affondo il Pisa trova il pareggio. Lisandru Tramoni conquista il corner. Dalla bandierina il cross, Moreo anticipa tutti, Poluzzi è miracoloso, ma il nuovo tap-in di testa supera il portiere alto atesino: 2-2. Nel frattempo Aquilani rileva Arena per inserire Tano Masucci alla sua ultima partita in maglia nerazzurra riceve la grande ovazione del pubblico dell’Arena. Proprio Masucci al minuto 81 prova a mettere in mezzo un pallone rasoterra bloccato da Poluzzi. Dalla parte opposta Caracciolo recupera su Odogwu lanciato a rete. Sul corner di Arrigoni colpo di testa del solito Odogwu, bloccato da Nicolas. Il SudTirol è pericoloso nelle ripartenze, ma il Pisa si salva. C’è spazio anche per l’ingresso in campo di Torregrossa che rileva Bonfanti. Il Pisa però reclama un rigore per un fallo parso solare su Barbieri sovrastato dal difensore del SudTirol. Maresca lascia correre. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Maresca.

PISA – SUD TIROL 2-2

PISA (4-2-3-1) : Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Barbieri; Marin, Valoti (71′ Tourè); D’Alessandro (71′ Tramoni L.), Arena (77′ Masucci), Tramoni M. (71′ Moreo); Bonfanti (86′ Torregrossa). A disp. Loria, Sala, Mlakar, Coppola, De Vitis, Piccinini. All. Alberto Aquilani

SUD TIROL (3-4-3): Poluzzi; Cagnano, Giorgini, Masiello; Arrigoni, Rover (63′ El Kaouakibi), Peeters (78′ Rauti), Molina; Mallamo (78′ Merkaj), Casiraghi (63′ Cisco), Odogwu. A disp. Drago, Vinetot, Pecorino, Ciervo, Broh, Kofle, Kurtic, Lonardi. All. Federico Valente



ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Ass. Capaldo – Scarpa). Quarto uomo: Di Reda. VAR: Ghersini. AVAR: Baroni.

RETI: 43′ Bonfanti (P), 53′ Molina (ST); 67′ Odogwu (rig. ST), 73′ Moreo (P)

NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Mallamo (ST), Valoti (P), Canestrelli (P). Angoli 3-5. Rec pt 2′; st 5′. Spettatori 7.637.

