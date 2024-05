Crollano le mura antiche a Volterra

Scritto da admin• 2:06 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE, Volterra

Dramma a Volterra accanto a Porta San Felice

VOLTERRA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa dalle ore 12,30 è intervenuta in Via della Petraia a Volterra per un dissesto statico.



Una porzione delle mura antiche di Volterra a ridosso della Porta San Felice, è stata interessata da una frana con il conseguente crollo delle opere murarie sulla strada sottostante.



Foto Gazzetta di Volterra



Si segnala una persona ferita, per scongiurare il coinvolgimento di altre persone è stata allertata una unità cinofila. Il personale VVF ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Non si escludono altri piccoli crolli.

Last modified: Maggio 5, 2024