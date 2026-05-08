Servizi educativi, l’assessore Buscemi interviene per fare chiarezza sul bando per l’affidamento degli asili nido a gestione indiretta e rassicura: “Nessun taglio al personale né al monte ore delle educatrici”

Written by Redazione• 6:44 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – In merito al bando di gara che il Comune di Pisa ha appena pubblicato per l’affidamento degli asili nido a gestione, l’assessore ai servizi educativi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi interviene per fare chiarezza:

“In questi giorni sono state espresse preoccupazioni intorno al bando di gara comunale per la gestione indiretta di cinque asili nido, che purtroppo suscitano un inutile e dannoso allarmismo sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Tengo subito a precisare che sulla base dei criteri contenuti nel bando, che era arrivato a naturale scadenza e necessitava pertanto dell’indizione di una nuova gara, non sono previsti né tagli né ribassi di nessun tipo rispetto al bando precedente. Il valore di gara del bando pubblico, che scade il 14 maggio, ammonta a 13,8 milioni di euro, rispetto al precedente bando di gara che si aggirava intorno ai 5 milioni di euro, che risale a quattro anni fa.

Voglio essere molto chiaro su tre questioni importanti. Per prima cosa, nessuno lavoratore sarà mandato a casa: nel bando è contenuta la clausola sociale per cui il soggetto subentrante è tenuto obbligatoriamente ad assorbire il personale attualmente impiegato (si parla di 73 operatori tra educatrici e personale ausiliario). Secondo punto: non ci sarà nessun taglio al monte ore delle educatrici che rimane invariato rispetto al bando precedente. Terzo punto, il bando non è fatto con il criterio del massimo ribasso, ma con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede, nell’assegnazione dei punteggi, un 70% di punti dedicati alla valutazione dell’offerta qualitativa e un 30% dedicati invece al prezzo. Rimane quindi tutto invariato rispetto alla situazione attuale e non ci sarà nessuna perdita nella qualità del servizio, che rimarrà uguale a quello offerto finora negli asili a gestione indiretta, dove continueremo, come già facciamo adesso, a esercitare il nostro controllo affinché la qualità del servizio risponda sempre agli standard previsti“.

“Voglio rassicurare i genitori che per l’Amministrazione non ci sono asili di serie A e asili di serie B, perché tutti i bambini che frequentano i nostri servizi, sia quelli a gestione diretta che quelli a gestione indiretta, hanno e avranno sempre garantiti gli stessi standard di qualità. Addirittura, questa Amministrazione, come contenuto nel bando appena pubblicato, prevede l’apertura di un nuovo asilo nido a gestione indiretta, che significa riduzione delle liste di attesa per le famiglie e nuove assunzioni per il personale“.

“Mi preme infine sottolineare che il Comune di Pisa è impegnato a dare più servizi alle famiglie con investimenti mai visti negli anni passati: in questa direzione vanno l’estensione del servizio fino al 24 luglio in tutti gli asili (fino a due anni fa gli asili a gestione diretta chiudevano il 30 giugno per riaprire a settembre, il servizio a luglio era gestito solo dalla gestione indiretta), la costruzione e riqualificazione di nuove strutture con i fondi PNRR, l’apertura di un nuovo asilo, il mantenimento delle tariffe invariate e, infine, gli investimenti nel sostegno alla disabilità. Per quanto riguarda quest’ultimo punto in particolare, tengo a ricordare che è in corso anche la procedura di gara per affidare i servizi di sostegno educativo e scolastico per bambini in situazione di disabilità e con bisogni educativi speciali, che frequentano i nidi d’infanzia comunali e la scuola d’infanzia, con valore di gara di 2,1 milioni di euro. Cifre ingenti stanziate a servizio dell’infanzia, così come i 7,7 milioni di euro, tra fondi PNRR e risorse comunali, intercettati e impiegati per rinnovare 5 asili nido comunali, e i 13 milioni di euro di questo bando per la gestione indiretta, che vanno concretamente ad ampliare l’offerta educativa e a dimostrare con i fatti l’investimento sui servizi essenziali alla famiglia che sta portando avanti in questi anni l’Amministrazione di Pisa.“

Last modified: Maggio 8, 2026