Pisa scatenato sul mercato: continua il pressing su Simeone e Zerbin. Le ultime

Il difensore Daniel Denoon è arrivato dallo Zurigo. Scuffet verso la porta nerazzurra come secondo. Continuano le trattative per Troilo e Vignolo

PISA – Il Pisa accelera sul fronte mercato per consegnare ad Alberto Gilardino una rosa competitiva in vista della nuova stagione che rivedrà i nerazzurri dopo 34 anni in serie A.

di Antonio Tognoli

Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti con il Napoli: l’obiettivo della dirigenza è mettere a segno un colpo doppio, portando in nerazzurro Giovanni Simeone e inserendo nell’affare anche l’esterno Alessio Zerbin. Sul “Cholito” c’è anche la concorrenza della Cremonese, ma il Pisa potrebbe avere la corsia preferenziale grazie all’operazione combinata. Lucca nel frattempo passerà ufficialmente al Napoli e il Pisa incasserà un milione di euro dall’operazione che porterà dall’Udinese l’ex attaccante nerazzurro.

Movimenti anche in porta: Nicolas Andrade ha rinnovato per un’altra stagione e resterà come terzo portiere, mentre si avvicina sempre più Simone Scuffet, individuato come vice titolare che sembra abbia battuto la concorrenza di Joronen.

In difesa si attende L’ufficialità per il centrale difensivo Daniel Denoon arrivato nelle ore scorse dallo Zurigo. Sembra invece ad un passo l’arrivo di Mariano Troilo, centrale classe 2003 del Belgrano. Più complessa la trattativa per Julian Vignolo, talento del 2006 del Racing: il club argentino continua a rivedere al rialzo le sue richieste, rallentando la chiusura dell’accordo con il Pisa.

