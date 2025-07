Emergenza edilizia residenziale pubblica. Mazzarri (Lista Civica Boggi sindaco): “Servono interventi strutturali immediati a Via Toniolo e Mezzana per restituire dignità abitativa ai cittadini”

Written by admin• 9:43 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “La situazione del patrimonio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) nel Comune di San Giuliano Terme, in particolare nei complessi di via Toniolo a Campo e nella frazione di Mezzana, richiede un intervento urgente, strutturato e non più rimandabile da parte dell’Amministrazione comunale”. Ad affermarlo Elisabetta Mazzarri Consigliera Comunale Lista Boggi Sindaco.

“Gli stabili di via Toniolo, risalenti agli anni ’70, versano in condizioni gravissime e inaccettabili sotto il profilo della sicurezza, del decoro urbano e della qualità della vita per i residenti. Le criticità sono evidenti e quotidianamente denunciate dai cittadini. I terrazzi presentano cedimenti strutturali, con porzioni che rischiano di staccarsi, mettendo in pericolo chi vi transita sotto; Le scale interne sono spesso cosparse di calcinacci caduti dai soffitti, un chiaro segno di degrado avanzato; Il sottoscala è in condizioni di totale abbandono, sporco, trascurato e inadatto persino a essere usato come deposito; La facciata, sia anteriore che posteriore, mostra segni di degrado profondo, con intonaci scrostati e infiltrazioni che generano un aspetto inquietante, oltre a possibili rischi strutturali; Il tetto dell’edificio risulta compromesso, esponendo gli appartamenti agli agenti atmosferici e all’umidità; Gli infissi sono obsoleti e inadeguati: in molti casi risalgono a 50-70 anni fa, con vetri sottili, telai danneggiati e un totale isolamento termico e acustico assente. A questa situazione già molto grave, si aggiunge la totale assenza di un ascensore, che penalizza pesantemente persone anziane, disabili e famiglie con bambini piccoli”.

“Accolgo positivamente l’iniziativa del Consigliere comunale Emanuele Arusa (Lega), Presidente della Commissione Vigilanza e Controllo, che ha avviato una mappatura dello stato dell’edilizia pubblica a San Giuliano Terme. Si tratta di un passaggio fondamentale per comprendere le priorità, quantificare gli interventi e strutturare un piano operativo realistico ed efficace. Rivolgo un appello alla Commissione e all’Amministrazione affinché venga effettuato un sopralluogo quanto prima negli stabili di via Toniolo, per verificare con i propri occhi lo stato di degrado e pericolosità, e predisporre interventi concreti. Mi appello inoltre alla sensibilità e all’impegno dell’Assessora al Sociale, dott.ssa Candida Pugliese, che ha già dimostrato attenzione alle problematiche reali dei cittadini. Sono certa che saprà cogliere la gravità di questa situazione e farsi portavoce di un intervento urgente. Purtroppo, come riferito da alcuni residenti, sembrerebbe che vi siano resistenze da parte di soggetti privati all’interno dello stesso stabile, contrari ad azioni di risanamento per motivi personali. È evidente che la tutela della sicurezza collettiva e il diritto alla salute debbano prevalere su ogni interesse individuale. Colgo anche l’occasione per ricordare le analoghe criticità presenti negli alloggi popolari di Mezzana, dove si riscontrano carenze strutturali, scarsa manutenzione e un generale stato di abbandono che impone maggiore attenzione e interventi mirati. Come Consigliera comunale civica – conclude Mazzarri – confermo il mio impegno a vigilare, sollecitare e proporre soluzioni per tutelare la qualità abitativa dei cittadini, soprattutto di coloro che vivono situazioni di vulnerabilità. La casa è un diritto, non un privilegio. E garantirne la dignità, la sicurezza e il decoro è un dovere che chi amministra non può disattendere”.

Last modified: Luglio 16, 2025