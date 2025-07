L’Effemeride Pisana del 16 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:57 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

mercoledì 16 luglio 2025, il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:58

Giornata mondiale dei serpenti

Santo del giorno:

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Il primo profeta d’Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo», costruirono una cappella dedicata alla Vergine sul Monte Carmelo. I monaci carmelitani fondarono, inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la Vergine, circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo Padre generale dell’Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare» col «privilegio sabatino», ossia la promessa della salvezza dall’inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte.

E’ accaduto il 16 luglio:

622 – Il profeta Maometto effettua l’Egira, dando così inizio al calendario islamico

1054 – Grande Scisma fra la Chiesa romana occidentale e la Chiesa romana orientale

1228 – Papa Gregorio IX canonizza Francesco d’Assisi

1661 – La banca centrale svedese Stockholm Banco emette le prime banconote

1790 – La firma del Residence Act stabilisce un luogo lungo il fiume Potomac come Distretto di Columbia sede del governo federale degli Stati Uniti d’America, sancendo formalmente la fondazione della città di Washington

1846 – Papa Pio IX, un mese dopo la sua elezione, concede l’amnistia per i reati politici, atto che gli procura le simpatie di tutti i liberali italiani e dà nuovo impulso al movimento unitario della penisola

1922 – Il Vado vince la prima Coppa Italia di calcio

1931 – L’imperatore d’Etiopia Hailé Selassié firma la prima costituzione dell’Etiopia

1942 – Olocausto: su ordine del governo della Francia di Vichy, guidato da Pierre Laval, agenti della polizia francese rastrellano dai 13000 ai 20000 ebrei e li imprigionano nel Velodromo d’inverno

1943

Sbarco in Sicilia: la portaerei HMS Indomitable viene silurata, gravemente danneggiata e costretta a riparare a Malta da un S.M.79 pilotato dal capitano Carlo Capelli e dal tenente Ennio Caselli; la stessa notte, l’incrociatore HMS Cleopatra viene danneggiato gravemente da un siluro lanciato dal sommergibile Alagi

Sbarco in Sicilia: dopo una settimana di aspri combattimenti tra le forze italiane e quelle statunitensi, cade la città di Agrigento

1944 – La squadra di calcio dei Vigili del Fuoco della Spezia, all’Arena di Milano, batte per 2-1 il Grande Torino, aggiudicandosi lo Scudetto di Guerra dell’Alta Italia

1945 – Progetto Manhattan: gli Stati Uniti d’America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica

1950

A Rio de Janeiro l’Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1, nella gara decisiva del girone finale, il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il “Maracanazo“

Massacro di Tunam, durante la guerra di Corea trenta soldati statunitensi prigionieri di guerra vengono trucidati dall’Esercito popolare di Corea

1951 – Viene pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J. D. Salinger

1957 – Il maggiore dei Marines John Glenn fa volare un jet supersonico F8U dalla California a New York in 3 ore, 23 minuti e 8 secondi

1965 – Viene inaugurato il Traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia

1969 – Programma Apollo: parte l’Apollo 11, che porterà l’uomo sulla Luna

1973

Scandalo Watergate: l’ex-aiutante della Casa Bianca Alexander P. Butterfield informa il comitato del Senato statunitense, che investiga sullo scandalo, che il presidente Richard Nixon ha registrato in segreto conversazioni potenzialmente incriminanti

Yōichi Kotabe, Hayao Miyazaki, Junzō Nakajima e Isao Takahata iniziano il loro location hunting (studio del luogo e ricerca di scenografie) visitando Francoforte sul Meno, Zurigo e Maienfeld in preparazione della serie animata televisiva Heidi

1979 – Iraq: il presidente Ahmed Hasan al-Bakr si dimette, lasciando il posto a Saddam Hussein

1988 – Esce nei cinema giapponesi Akira di Katsuhiro Ōtomo, ampiamente considerato fra i migliori film animati mai realizzati

1994 – I frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 colpiscono Giove

1999 – Al largo della costa di Martha’s Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr. precipita in mare: assieme a Kennedy viaggiavano la moglie Carolyn e la sorella di lei Lauren, tutti e tre periscono nell’incidente

2019 – La politica tedesca Ursula von der Leyen viene eletta Presidente della Commissione europea con il 52% dei voti favorevoli

Nati il 16 luglio:

ROALD AMUNDSEN

Esploratore norvegese

α 16 luglio 1872 ω 17 giugno 1928

WILL FERRELL

Attore statunitense

α 16 luglio 1967

EUGENIO FINARDI

Cantautore italiano

α 16 luglio 1952

MIGUEL INDURAIN

Atleta spagnolo, ciclismo

α 16 luglio 1964

GINGER ROGERS

Attrice e ballerina statunitense

α 16 luglio 1911 ω 25 aprile 1995

SANTA CHIARA

Santa cattolica italiana

α 16 luglio 1194 ω 11 agosto 1253

Deceduti il 15 luglio:

JOHN F. KENNEDY JR.

Avvocato e giornalista statunitense

α 25 novembre 1960 ω 16 luglio 1999

MASANIELLO

Rivoluzionario napoletano

α 29 giugno 1620 ω 16 luglio 1647

NICOLA II ROMANOV

Monarca russo

α 6 maggio 1868 ω 16 luglio 1918

GEORGE ROMERO

Regista statunitense

α 4 febbraio 1940 ω 16 luglio 2017

HERBERT VON KARAJAN

Direttore d’orchestra austriaco

α 5 aprile 1908 ω 16 luglio 1989

Il proverbio del 16 luglio:

Una colpa impunita avvelena la vita

Last modified: Luglio 15, 2025