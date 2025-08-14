Pisa Sc, motori accesi per la Coppa Italia: per i ragazzi di Gilardino oggi il test amichevole a Pistoia

PISA – Il Pisa Sporting Club entra nel vivo della preparazione in vista del debutto stagionale in Coppa Italia FrecciaRossa 2025-2026. Obiettivo puntato sulla sfida in casa del Cesena, in programma domenica 17 agosto alle 20:45 al “Manuzzi” e trasmessa in diretta su Mediaset, Canale 20.
Stamani giovedì 14 agosto è prevista una rifinitura leggera, prima di scendere in campo nel tardo pomeriggio (ore 19) allo stadio “Melani” di Pistoia per un’amichevole contro i padroni di casa arancioni. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e valutare gli ultimi dettagli tattici.
Non si ferma neanche a Ferragosto il programma dei nerazzurri, che torneranno al lavoro anche nella mattinata del 15 agosto. Ultima seduta fissata per il giorno seguente, prima della partenza verso la Romagna, dove il Pisa andrà a caccia del passaggio del turno nella prima sfida ufficiale della nuova stagione.
Cesena-Pisa, il countdown per la prima gara ufficiale è cominciato.Last modified: Agosto 14, 2025