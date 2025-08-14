L’Oroscopo degli oroscopi del 14 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese del 14 agosto 2025:
Topo
Opportunità: Anno promettente, grazie all’acutezza mentale e alle idee originali—favoriti carriera e potenziali nuove attività.
Consiglio: Sfrutta al meglio le tue intuizioni per creare reti solide, ma evita decisioni affrettate. Costruisci con pazienza.
Bue
Opportunità: Gratificante stabilità ottenuta grazie alla tua dedizione. Rapporto tranquillo con chi ti sta intorno e costante avanzamento.
Consiglio: Attento alla rigidità: apertura mentale e collaborazione possono portarti ancora più lontano.
Tigre
Opportunità: Il tuo coraggio va bilanciato da calma e pazienza per affrontare le sfide e impiegare saggiamente le risorse.
Consiglio: Non affrettare le mosse: studia, pianifica e preparati prima di agire.
Coniglio
Opportunità: Anno di svolta: la base che stai costruendo ora è solida e ti porterà stabilità finanziaria e decisioni oculate.
Consiglio: Investi nei rapporti e nelle alleanze strategiche—coltivati con cura.
Drago
Opportunità: Gran positività in arrivo: equilibrio tra successo personale e responsabilità familiari.
Consiglio: Mantieni lo sguardo sul lungo termine, sostenendo i tuoi cari con equilibrio.
Serpente
Opportunità: È il tuo anno — un momento di trasformazione e crescita personale.
Consiglio: Sii flessibile e strategico. Focalizzati sulla salute mentale e finanziaria, evitando le reazioni impulsive.
Cavallo
Opportunità: Energia in ascesa nei campi personali, affettivi e professionali.
Consiglio: Lascia che il tuo fascino si esprima con intelligenza, non solo con slancio: sii strategico nelle mosse.
Capra
Opportunità: Anno pieno di riconoscimenti, crescita professionale e prosperità attraverso l’arte e la creatività.
Consiglio: Continua a lavorare con passione, ma evita l’eccesso di autocritica—concediti anche leggerezza.
Scimmia
Opportunità: Energie solide e continua crescita. Intelligenza e adattabilità saranno i tuoi punti di forza.
Consiglio: Approfitta delle connessioni che costruisci, ma sostieni tutto con costanza ed equilibrio.
Gallo
Opportunità: Anno grandioso per carriera e finanze. La tua dedizione e precisione ti faranno emergere.
Consiglio: Resta concentrato sui dettagli importanti e preparati a cogliere sorprese positive.
Cane
Opportunità: Un anno stabile e gratificante: impegno professionale e relazionale in armonia.
Consiglio: Rimani aperto a nuove prospettive relazionali: i legami consolidati ti sosterranno nel lungo periodo.
Maiale
Opportunità: Sfide nelle relazioni: la tua grazia e pazienza saranno risorse vincenti.
Consiglio: Mantieni la calma, costruisci ponti con gentilezza e concentrati su soluzioni pacifiche.
Oroscopo vedico del 14 agosto 2025:
Mesha / Ariete
- Auspicio: Opportunità finanziarie significative, in particolare legate all’estero o a rapporti internazionali.
- Consiglio: Sfrutta promozioni di prestigio e affermazione personale. Il favore planetario è forte: agisci con fiducia.
Vṛṣabha / Toro
- Auspicio: Successo nel lavoro e negli affari, specialmente in decisioni prudenti.
- Consiglio: Approfitta della giornata per ottenere risultati concreti e vantaggiosi in contesti professionali e giudiziari.
Mithuna / Gemelli
- Auspicio: Progresso creativo al lavoro, collaborazione fruttuosa.
- Consiglio: Solidi risultati professionali se sfrutti opportunità con estro e flessibilità.
Karka / Cancro
- Auspicio: Completamento di progetti incompiuti, pieno supporto dai colleghi.
- Consiglio: Ottimo momento per rifiniture e conclusioni professionali; la cooperazione ti sarà preziosa.
Siṃha / Leone
- Auspicio: Richiamo alla prudenza e alla lucidità sul lavoro. Nonostante l’energia, è bene evitare scontri.
- Consiglio: Agisci con consapevolezza, mantieni equilibrio e modera l’orgoglio.
Kanyā / Vergine
- Auspicio: Giornata da affrontare con attenzione e controllo.
- Consiglio: Evita decisioni impulsive; attenzione ai dettagli e alla calma saranno la tua forza.
Tulā / Bilancia
- Auspicio: Favori in nuovi progetti e iniziative commerciali, con possibilità di successo.
- Consiglio: Essere ponderato nei passaggi può moltiplicare i risultati; approccio strategico raccomandato.
Vṛścika / Scorpione
- Auspicio: Opportunità di crescita professionale e finanziaria, specialmente pensando in grande.
- Consiglio: Prendi in considerazione investimenti o scelte a rischio ragionato: oggi la giornata è in tuo favore.
Makara / Capricorno
- Auspicio: Buone occasioni in progetti e affari, specialmente nuove avventure.
- Consiglio: Spingi sui nuovi orizzonti lavorativi con giudizio e lungimiranza.
Kumbha / Acquario
- Auspicio: Incremento finanziario inatteso, espansione lavorativa.
- Consiglio: Un giorno ideale per prendere iniziative ambiziose con il sostegno familiare e delle circostanze.
Dhanu / Sagittario
- Auspicio: Opportunità fortunate e vantaggiose, se affrontate con oculatezza.
- Consiglio: Sii audace ma focalizzato: il giorno può regalarti sorprese positive.
Mīna / Pesci
Consiglio: Considera eventuali trasferimenti o spostamenti come chance da sfruttare.
Auspicio: Momenti propizi per cambiamenti lavorativi e viaggi utili.