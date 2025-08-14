L’Oroscopo degli oroscopi del 14 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:02 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

Oroscopo cinese del 14 agosto 2025:

Topo

Opportunità: Anno promettente, grazie all’acutezza mentale e alle idee originali—favoriti carriera e potenziali nuove attività.

Consiglio: Sfrutta al meglio le tue intuizioni per creare reti solide, ma evita decisioni affrettate. Costruisci con pazienza.

Bue

Opportunità: Gratificante stabilità ottenuta grazie alla tua dedizione. Rapporto tranquillo con chi ti sta intorno e costante avanzamento.

Consiglio: Attento alla rigidità: apertura mentale e collaborazione possono portarti ancora più lontano.

Tigre

Opportunità: Il tuo coraggio va bilanciato da calma e pazienza per affrontare le sfide e impiegare saggiamente le risorse.

Consiglio: Non affrettare le mosse: studia, pianifica e preparati prima di agire.

Coniglio

Opportunità: Anno di svolta: la base che stai costruendo ora è solida e ti porterà stabilità finanziaria e decisioni oculate.

Consiglio: Investi nei rapporti e nelle alleanze strategiche—coltivati con cura.

Drago

Opportunità: Gran positività in arrivo: equilibrio tra successo personale e responsabilità familiari.

Consiglio: Mantieni lo sguardo sul lungo termine, sostenendo i tuoi cari con equilibrio.

Serpente

Opportunità: È il tuo anno — un momento di trasformazione e crescita personale.

Consiglio: Sii flessibile e strategico. Focalizzati sulla salute mentale e finanziaria, evitando le reazioni impulsive.

Cavallo

Opportunità: Energia in ascesa nei campi personali, affettivi e professionali.

Consiglio: Lascia che il tuo fascino si esprima con intelligenza, non solo con slancio: sii strategico nelle mosse.

Capra

Opportunità: Anno pieno di riconoscimenti, crescita professionale e prosperità attraverso l’arte e la creatività.

Consiglio: Continua a lavorare con passione, ma evita l’eccesso di autocritica—concediti anche leggerezza.

Scimmia

Opportunità: Energie solide e continua crescita. Intelligenza e adattabilità saranno i tuoi punti di forza.

Consiglio: Approfitta delle connessioni che costruisci, ma sostieni tutto con costanza ed equilibrio.

Gallo

Opportunità: Anno grandioso per carriera e finanze. La tua dedizione e precisione ti faranno emergere.

Consiglio: Resta concentrato sui dettagli importanti e preparati a cogliere sorprese positive.

Cane

Opportunità: Un anno stabile e gratificante: impegno professionale e relazionale in armonia.

Consiglio: Rimani aperto a nuove prospettive relazionali: i legami consolidati ti sosterranno nel lungo periodo.

Maiale

Opportunità: Sfide nelle relazioni: la tua grazia e pazienza saranno risorse vincenti.

Consiglio: Mantieni la calma, costruisci ponti con gentilezza e concentrati su soluzioni pacifiche.

Oroscopo vedico del 14 agosto 2025:

Mesha / Ariete

Auspicio : Opportunità finanziarie significative, in particolare legate all’estero o a rapporti internazionali.

: Opportunità finanziarie significative, in particolare legate all’estero o a rapporti internazionali. Consiglio: Sfrutta promozioni di prestigio e affermazione personale. Il favore planetario è forte: agisci con fiducia.

Vṛṣabha / Toro

Auspicio : Successo nel lavoro e negli affari, specialmente in decisioni prudenti.

: Successo nel lavoro e negli affari, specialmente in decisioni prudenti. Consiglio: Approfitta della giornata per ottenere risultati concreti e vantaggiosi in contesti professionali e giudiziari.

Mithuna / Gemelli

Auspicio : Progresso creativo al lavoro, collaborazione fruttuosa.

: Progresso creativo al lavoro, collaborazione fruttuosa. Consiglio: Solidi risultati professionali se sfrutti opportunità con estro e flessibilità.

Karka / Cancro

Auspicio : Completamento di progetti incompiuti, pieno supporto dai colleghi.

: Completamento di progetti incompiuti, pieno supporto dai colleghi. Consiglio: Ottimo momento per rifiniture e conclusioni professionali; la cooperazione ti sarà preziosa.

Siṃha / Leone

Auspicio : Richiamo alla prudenza e alla lucidità sul lavoro. Nonostante l’energia, è bene evitare scontri.

: Richiamo alla prudenza e alla lucidità sul lavoro. Nonostante l’energia, è bene evitare scontri. Consiglio: Agisci con consapevolezza, mantieni equilibrio e modera l’orgoglio.

Kanyā / Vergine

Auspicio : Giornata da affrontare con attenzione e controllo.

: Giornata da affrontare con attenzione e controllo. Consiglio: Evita decisioni impulsive; attenzione ai dettagli e alla calma saranno la tua forza.

Tulā / Bilancia

Auspicio : Favori in nuovi progetti e iniziative commerciali, con possibilità di successo.

: Favori in nuovi progetti e iniziative commerciali, con possibilità di successo. Consiglio: Essere ponderato nei passaggi può moltiplicare i risultati; approccio strategico raccomandato.

Vṛścika / Scorpione

Auspicio : Opportunità di crescita professionale e finanziaria, specialmente pensando in grande.

: Opportunità di crescita professionale e finanziaria, specialmente pensando in grande. Consiglio: Prendi in considerazione investimenti o scelte a rischio ragionato: oggi la giornata è in tuo favore.

Makara / Capricorno

Auspicio : Buone occasioni in progetti e affari, specialmente nuove avventure.

: Buone occasioni in progetti e affari, specialmente nuove avventure. Consiglio: Spingi sui nuovi orizzonti lavorativi con giudizio e lungimiranza.

Kumbha / Acquario

Auspicio : Incremento finanziario inatteso, espansione lavorativa.

: Incremento finanziario inatteso, espansione lavorativa. Consiglio: Un giorno ideale per prendere iniziative ambiziose con il sostegno familiare e delle circostanze.

Dhanu / Sagittario

Auspicio : Opportunità fortunate e vantaggiose, se affrontate con oculatezza.

: Opportunità fortunate e vantaggiose, se affrontate con oculatezza. Consiglio: Sii audace ma focalizzato: il giorno può regalarti sorprese positive.

Mīna / Pesci

Consiglio: Considera eventuali trasferimenti o spostamenti come chance da sfruttare.

Auspicio: Momenti propizi per cambiamenti lavorativi e viaggi utili.

