L’Oroscopo degli oroscopi del 14 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese del 14 agosto 2025:

Topo

Opportunità: Anno promettente, grazie all’acutezza mentale e alle idee originali—favoriti carriera e potenziali nuove attività.
Consiglio: Sfrutta al meglio le tue intuizioni per creare reti solide, ma evita decisioni affrettate. Costruisci con pazienza.

Bue

Opportunità: Gratificante stabilità ottenuta grazie alla tua dedizione. Rapporto tranquillo con chi ti sta intorno e costante avanzamento.
Consiglio: Attento alla rigidità: apertura mentale e collaborazione possono portarti ancora più lontano.

Tigre

Opportunità: Il tuo coraggio va bilanciato da calma e pazienza per affrontare le sfide e impiegare saggiamente le risorse.
Consiglio: Non affrettare le mosse: studia, pianifica e preparati prima di agire.

Coniglio

Opportunità: Anno di svolta: la base che stai costruendo ora è solida e ti porterà stabilità finanziaria e decisioni oculate.
Consiglio: Investi nei rapporti e nelle alleanze strategiche—coltivati con cura.

Drago

Opportunità: Gran positività in arrivo: equilibrio tra successo personale e responsabilità familiari.
Consiglio: Mantieni lo sguardo sul lungo termine, sostenendo i tuoi cari con equilibrio.

Serpente

Opportunità: È il tuo anno — un momento di trasformazione e crescita personale.
Consiglio: Sii flessibile e strategico. Focalizzati sulla salute mentale e finanziaria, evitando le reazioni impulsive.

Cavallo

Opportunità: Energia in ascesa nei campi personali, affettivi e professionali.
Consiglio: Lascia che il tuo fascino si esprima con intelligenza, non solo con slancio: sii strategico nelle mosse.

Capra

Opportunità: Anno pieno di riconoscimenti, crescita professionale e prosperità attraverso l’arte e la creatività.
Consiglio: Continua a lavorare con passione, ma evita l’eccesso di autocritica—concediti anche leggerezza.

Scimmia

Opportunità: Energie solide e continua crescita. Intelligenza e adattabilità saranno i tuoi punti di forza.
Consiglio: Approfitta delle connessioni che costruisci, ma sostieni tutto con costanza ed equilibrio.

Gallo

Opportunità: Anno grandioso per carriera e finanze. La tua dedizione e precisione ti faranno emergere.
Consiglio: Resta concentrato sui dettagli importanti e preparati a cogliere sorprese positive.

Cane

Opportunità: Un anno stabile e gratificante: impegno professionale e relazionale in armonia.
Consiglio: Rimani aperto a nuove prospettive relazionali: i legami consolidati ti sosterranno nel lungo periodo.

Maiale

Opportunità: Sfide nelle relazioni: la tua grazia e pazienza saranno risorse vincenti.
Consiglio: Mantieni la calma, costruisci ponti con gentilezza e concentrati su soluzioni pacifiche.

Oroscopo vedico del 14 agosto 2025:

Mesha / Ariete

  • Auspicio: Opportunità finanziarie significative, in particolare legate all’estero o a rapporti internazionali.
  • Consiglio: Sfrutta promozioni di prestigio e affermazione personale. Il favore planetario è forte: agisci con fiducia.

Vṛṣabha / Toro

  • Auspicio: Successo nel lavoro e negli affari, specialmente in decisioni prudenti.
  • Consiglio: Approfitta della giornata per ottenere risultati concreti e vantaggiosi in contesti professionali e giudiziari.

Mithuna / Gemelli

  • Auspicio: Progresso creativo al lavoro, collaborazione fruttuosa.
  • Consiglio: Solidi risultati professionali se sfrutti opportunità con estro e flessibilità.

Karka / Cancro

  • Auspicio: Completamento di progetti incompiuti, pieno supporto dai colleghi.
  • Consiglio: Ottimo momento per rifiniture e conclusioni professionali; la cooperazione ti sarà preziosa.

Siṃha / Leone

  • Auspicio: Richiamo alla prudenza e alla lucidità sul lavoro. Nonostante l’energia, è bene evitare scontri.
  • Consiglio: Agisci con consapevolezza, mantieni equilibrio e modera l’orgoglio.

Kanyā / Vergine

  • Auspicio: Giornata da affrontare con attenzione e controllo.
  • Consiglio: Evita decisioni impulsive; attenzione ai dettagli e alla calma saranno la tua forza.

Tulā / Bilancia

  • Auspicio: Favori in nuovi progetti e iniziative commerciali, con possibilità di successo.
  • Consiglio: Essere ponderato nei passaggi può moltiplicare i risultati; approccio strategico raccomandato.

Vṛścika / Scorpione

  • Auspicio: Opportunità di crescita professionale e finanziaria, specialmente pensando in grande.
  • Consiglio: Prendi in considerazione investimenti o scelte a rischio ragionato: oggi la giornata è in tuo favore.

Makara / Capricorno

  • Auspicio: Buone occasioni in progetti e affari, specialmente nuove avventure.
  • Consiglio: Spingi sui nuovi orizzonti lavorativi con giudizio e lungimiranza.

Kumbha / Acquario

  • Auspicio: Incremento finanziario inatteso, espansione lavorativa.
  • Consiglio: Un giorno ideale per prendere iniziative ambiziose con il sostegno familiare e delle circostanze.

Dhanu / Sagittario

  • Auspicio: Opportunità fortunate e vantaggiose, se affrontate con oculatezza.
  • Consiglio: Sii audace ma focalizzato: il giorno può regalarti sorprese positive.

Mīna / Pesci

Consiglio: Considera eventuali trasferimenti o spostamenti come chance da sfruttare.
Auspicio: Momenti propizi per cambiamenti lavorativi e viaggi utili.

