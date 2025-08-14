Aurora Bacciarelli è Miss Sport Givova Toscana: per la 18enne di Ponsacco vittoria e accesso alle semifinali nazionali

Written by admin• 9:53 am• Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONSACCO- Dopo numerosi piazzamenti, è arrivato il momento di gloria per Aurora Bacciarelli, 18enne studentessa di Ponsacco, che si è aggiudicata il titolo regionale satellite di Miss Sport Givova Toscana. La proclamazione è avvenuta mercoledì 13 agosto allo Yacht Club Marina di San Vincenzo, durante una serata condotta da Raffaello Zanieri. Aurora, alta 1,75, occhi marroni e capelli castani, è stata premiata dal sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci, dal fashion designer Gianluca Lera e da Andrea Bracci della gioielleria Bracci di San Vincenzo, in rappresentanza di Miluna.

Il podio ha visto al secondo posto Sara Covitto (19 anni, Monte Argentario – Grosseto) e al terzo Giada Carfora (18 anni, Viareggio). Quarta Diletta Tarquini (19 anni, Montepulciano – Siena), quinta Gaia Pardini (23 anni, Pescia – Pistoia) e sesta Laura Russo (23 anni, Lucca).

La serata, seguita da un pubblico numeroso, ha visto anche la presentazione di alcune ragazze già vincitrici di titoli regionali, tutte ammesse alle semifinali nazionali di Miss Italia in programma a Numana (Ancona) dal 2 al 5 settembre: Lucrezia Lunardi (Miss Firenze), Chiara Festeggiante (Miss Framesi), Ludovica Pieraccioni (Miss Rocchetta Bellezza) e Vittoria De Benetti (Miss Eleganza). Ospite d’onore Soele Coltelli, Miss Cinema Toscana 2024.

Applauditissima anche l’esibizione dei ballerini di Rosignano in danza diretti da Ranieri Manfrin.

Syriostar, concessionaria del concorso, ha ringraziato lo Yacht Club Marina di San Vincenzo, il Cantiere Navale Golfo di Mola, l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, la gioielleria Miluna, la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera e tutte le forze dell’ordine.

Le concorrenti sono state acconciate dal Salone Framesi SM Glamour di Sarah e Marisa (Rosignano Solvay).

La giuria, presieduta da Gianluca Lera e composta da Cecilia Mariani (segretaria), Sandro Coacci, Matteo Sparapani, Anna Fazio, Duccio Gallelli e Andrea Bracci, ha decretato i verdetti finali.

Last modified: Agosto 14, 2025