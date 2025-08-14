Pisa SC, al via la vendita libera degli abbonamenti: da lunedì si aprono le porte a tutti i tifosi nerazzurri

PISA – Si chiude giovedì 14 agosto, la finestra riservata alla prelazione per gli abbonati della scorsa stagione. Da lunedì 18 agosto 2025 scatterà ufficialmente la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2025-2026: un momento attesissimo per tutti i tifosi nerazzurri desiderosi di vivere un altro anno da protagonisti all’Arena Garibaldi.
A partire dalle ore 16 di lunedì, sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento online tramite la piattaforma ufficiale TicketOne, oppure presso i punti vendita fisici autorizzati:
- Pisa Store di Via Bianchi 17
- Pisa Store di Via Oberdan 22
- TifoPisa in Via delle Case Vecchie 12 a Fornacette
Attenzione: come già comunicato in fase di lancio della campagna, non sarà possibile acquistare nuove tessere nei settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore, esauriti nella fase di rinnovo.
Per poter sottoscrivere l’abbonamento, è necessario essere in possesso della tessera Membership, attivabile esclusivamente online tramite il portale TicketOne al link sopra indicato.
Per tutti i dettagli su prezzi, modalità e regolamenti, il club invita i tifosi a consultare l’area dedicata sul sito ufficiale o lo speciale vademecum informativo.
Il Pisa Sporting Club chiama a raccolta la sua gente: è tempo di stringersi ancora una volta attorno alla squadra.
